РФ атаковала Николаевскую область из РСЗО: в Очакове повреждены жилые дома, ранены мама с ребенком 21 декабря, 13:27 Войска РФ систематически обстреливают Николаевскую область (Фото:НПУ)

Во время объявления воздушной тревоги днем в среду, 21 декабря, войска РФ обстреляли Очаков Николаевской области.

Как сообщил глава областной полиции Сергей Шайхет в своем Telegram, российские оккупанты атаковали город из РСЗО. В результате удара повреждены два жилых дома.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким позже уточнил, что в Очакове два человека получили ранения — это женщина и ее ребенок.

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Другие детали пока не сообщаются.

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Войска РФ систематически наносят артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. За минувшие сутки оккупанты обстреливали этот регион семь раз.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в воздух истребителей, в том числе МиГ-31К, способного нести ракеты Кинжал.

Это происходит на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.