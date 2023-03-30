По всей Украине объявлена воздушная тревога 30 марта, 13:31 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога (Фото:Армия Информ)

Днем в четверг, 30 марта, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В 13:25 сирена прозвучала в Киеве, а по состоянию на 13:30 все области Украины стали красными на карте тревог.

Фото: Alerts.in.ua

Некоторые мониторинговые каналы сообщают о взлете Миг-31 на территории Беларуси. Предварительно взлет также произошел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ, пишут мониторинговые каналы.



Видео дня

Местные власти призывают не игнорировать тревогу и позаботиться о собственной безопасности, перейдя в укрытия.

