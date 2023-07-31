По всей Украине объявлена воздушная тревога, есть попадания в Харькове
Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)
В ночь на понедельник, 31 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
00:37 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города.
«Было слышно два прилета. Предварительно — попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС», — сказал он.
00:30 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе применения баллистического вооружения противником.