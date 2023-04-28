По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Умани ракета попала в жилой дом — онлайн

28 апреля, 04:34
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Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)

Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 5:08 КГВА сообщила, что в Киеве сработало ПВО.

Обновлено в 4:44 Взрыв прогремел в Киеве

Об угрозе ракетной атаки предупредили ранее в КОВА

В данный момент причины объявления тревоги неизвестны.

Видео дня

Телеграмм-каналы также сообщают о взрывах в Днепре, Николаеве и Полтавской области. Официальных подтверждений в данный момент нет.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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