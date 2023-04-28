По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Умани ракета попала в жилой дом — онлайн
Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)
В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 5:08 КГВА сообщила, что в Киеве сработало ПВО.
Обновлено в 4:44 Взрыв прогремел в Киеве
Об угрозе ракетной атаки предупредили ранее в КОВА
В данный момент причины объявления тревоги неизвестны.
Телеграмм-каналы также сообщают о взрывах в Днепре, Николаеве и Полтавской области. Официальных подтверждений в данный момент нет.