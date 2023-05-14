Ночная атака. ПВО уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников врага
ПВО за ночь уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили три российские крылатые ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами Калибр с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс
Силы ПВО в течение ночи уничтожили:
- 18 ударных дронов типа Shahed-136/131
- один ударный БпЛА типа Ланцет
- два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10
- четыре БпЛА (тип уточняется)
- три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55
В течение ночи по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.