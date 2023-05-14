Ночная атака. ПВО уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников врага 14 мая, 09:05 ПВО за ночь уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили три российские крылатые ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131.



Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами Калибр с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс

Видео дня

Силы ПВО в течение ночи уничтожили:

18 ударных дронов типа Shahed-136/131



один ударный БпЛА типа Ланцет

два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10

четыре БпЛА ( тип уточняется)

тип уточняется) три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

В течение ночи по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.