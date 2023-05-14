Ночная атака. ПВО уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников врага

14 мая, 09:05
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ПВО за ночь уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)

ПВО за ночь уничтожило три крылатые ракеты и 25 беспилотников (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили три российские крылатые ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами Калибр с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс

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Силы ПВО в течение ночи уничтожили:

  • 18 ударных дронов типа Shahed-136/131
  • один ударный БпЛА типа Ланцет
  • два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10
  • четыре БпЛА (тип уточняется)
  • три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

В течение ночи по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крылатая ракета Тернополь ПВО Тернопольская область Ракетные удары Российские беспилотники Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131 ракетная атака

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