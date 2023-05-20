Силы ПВО ночью уничтожили 20 вражеских Шахедов, 18 из них шли на Киев и область 20 мая, 08:16 Силы ПВО ночью уничтожили 21 вражеский беспилотник (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Силы ПВО во время очередной ночной атаки сбили все 18 дронов типа Shahed, которые россияне направили на Киевщину. Еще два Шахеда украинские защитники уничтожили вечером на восточном направлении.

О результатах работы ПВО отчитались в Воздушных силах ВСУ утром в субботу, 20 мая.

Сообщается, что после полуночи 20 мая россияне атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевщину. Все из них были уничтожены силами и средствами воздушного командования Центр.

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Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожено два ударных дрона типа Shahed.

Кроме того, на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг был уничтожен разведывательный БпЛА Мерлин-ВР.