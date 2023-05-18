В ряде областей раздались взрывы, в Киеве — пожары от падения обломков 18 мая, 05:27 Воздушная тревога (Фото:Моя Винница)

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве были слышны взрывы.

05:28 Виталий Кличко добавил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно — взрыв также в Деснянском районе.



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05:25 В КМВА сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. Все необходимые службы работают на месте.



05:18 По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются.

«Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — сказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах.

05:04 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.



05:01 СМИ сообщают о взрыве в Киеве.



04:55 СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.



04:46 Сообщается о повторных пусках Калибров в направлении мероприятия.



04:36 Суспільне сообщает о взрыве в Винницкой области.



04:59 Сообщается о пролете БпЛА в направлении Киевской области.



03:52 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.



Фото: https://t.me/alarmukraine

03:32 Сообщается предварительно о шести воздушных целях над Азовским морем.



Как сообщает Мониторинг вражеской активности, на 03:07 над Каспием — 7 Ту-95МС и 1 Ту-160.

Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления.



Также в направлении Киева была замечена воздушная цель, скорее всего БпЛА.

Фото: https://t.me/alarmukraine

На юге и востоке Украины вечером в среду, 17 мая, уже объявляли воздушную тревогу, Суспільне сообщало о нескольких взрывах в Одессе и Харькове.

