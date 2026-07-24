На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу из-за БПЛА и авиации РФ

24 июля, 02:56
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Воздушные силы также предупредили об активности российской тактической авиации (Фото: Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS)

Воздушные силы также предупредили об активности российской тактической авиации (Фото: Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS)

В ночь на пятницу, 24 июля, в ряде южных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских беспилотников и авиационных средств поражения.

02:16 Воздушные силы сообщают о КАБах и БПЛА в направлении Сумской области и Харькова.

01:15 Одессу и Одесскую область атакуют ракеты — Воздушные силы

По состоянию на 01:00 тревога охватила Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую области, а также отдельные районы Харьковской и Днепропетровской областей.

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Фото: alerts.in.ua

Военные зафиксировали новые группы российских БПЛА, двигавшихся в направлении юга Одесской области, в частности Вилково. Другие беспилотники направлялись в сторону Катлабуга и Сараты.

Воздушные силы также предупредили об активности российской тактической авиации на южном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Воздушная тревога Война России против Украины БПЛА Баллистические ракеты

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