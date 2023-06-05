Мониторинговые паблики в целом дают правдивые данные во время воздушных тревог — Игнат 5 июня, 23:01 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:Yuriy Ignat / Facebook)

Мониторинговые Telegram-каналы, которые публикуют данные о видах угроз во время воздушных тревог, в основном дают правдивую информацию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«То, что они сейчас обнародуют, — информация в целом соответствует действительности. Но в конце концов нужно все равно доверять официальным источникам информации», — сказал Игнат.

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Спикер предположил, что у мониторинговых Telegram-каналов один источник информации.

Он добавил, что несколько месяцев назад ВСУ просили мониторинговые паблики не выкладывать места нахождения воздушных целей и места их исчезновения с радаров. Игнат отметил, что авторы пабликов прислушались к украинским силам.