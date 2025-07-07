Как действовать во время воздушной тревоги (Фото: ukr.radio)

В условиях военного положения сигналы воздушной тревоги стали частью повседневной жизни миллионов украинцев. Их объявление влияет не только на ситуацию с безопасностью, но и на различные сферы повседневной жизни.

Ответы на типичные вопросы относительно воздушной тревоги предоставили в Министерстве юстиции.

Трудовые отношения во время воздушной тревоги

Имеет ли право работник покинуть рабочее место во время воздушной тревоги?

Да. В соответствии с законодательством об охране труда, ни один работодатель не имеет права требовать от работника продолжать работу в условиях, создающих угрозу для жизни или здоровья. Работник имеет право прекратить работу и пройти в укрытие.

Будет ли это считаться прогулом?

Нет, поскольку такое отсутствие считается уважительной причиной. Хотя действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин для отсутствия на работе, их оценка должна основываться на существенности обстоятельств — то есть на том, что такие обстоятельства объективно препятствуют явке на работу и не могут быть устранены самим работником.

Следовательно, отсутствие работника на рабочем месте во время воздушной тревоги считается уважительной причиной, если оно совпадает с периодом действия воздушной тревоги, а также включает время, необходимое для перемещения в укрытие и возвращения из него. По возможности работник должен сообщить руководителю о причине своего отсутствия.

Кроме того, такое отсутствие является обоснованным, если на предприятии отсутствует оборудованное укрытие, в котором работник может безопасно продолжать выполнение трудовых обязанностей.

Как оплачивается рабочее время во время пребывания в укрытии?

Если работник не может выполнять свою работу в укрытии, этот период считается простоем не по вине работника. В таком случае за ним сохраняется средний заработок.

Если же работник имеет возможность работать дистанционно даже во время воздушной тревоги — зарплата начисляется как за обычное рабочее время.

Законны ли требования работодателя работать во время воздушной тревоги?

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы в условиях, представляющих опасность для его жизни или здоровья. Требование оставаться на рабочем месте во время воздушной тревоги без возможности перейти в укрытие является незаконным.

К должностным лицам работодателя может быть применена административная (по статье 41 КУоАП — нарушение законодательства об охране труда) и даже уголовная ответственность (по статье 271 УКУ — нарушение требований законодательства об охране труда), если работодатель не принимал меры по обеспечению безопасности работников, в частности мер реагирования в случае воздушной тревоги, и это привело к причинению вреда жизни и здоровью работников или других лиц.

Если вы столкнулись с такими требованиями, обратитесь в профсоюз вашего предприятия или в Государственную службу Украины по вопросам труда. Также вы можете написать заявление в Национальную полицию.

Комендантский час и воздушная тревога

Имеет ли право человек передвигаться на авто/пешком к укрытию во время комендантского часа? Должно ли это быть обязательно ближайшее укрытие?

Да, но только при определенных условиях. В случае объявления воздушной тревоги разрешается передвижение пешком или на автомобиле исключительно с целью следования к ближайшему укрытию. При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность.

Рекомендуется выбирать кратчайший маршрут к укрытию и неуклонно следовать указаниям органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

Какова ответственность за нарушение комендантского часа?

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах без специальных пропусков или удостоверений. В случае нарушения комендантский патруль имеет право остановить человека, проверить документы и выяснить основания для пребывания на улице.

Прямой ответственности за нарушение комендантского часа пока не установлено. В то же время лицо может быть привлечено к ответственности на общих основаниях — за невыполнение законных требований представителей Нацполиции, территориальной обороны или добровольческих формирований.

В таком случае возможно наложение штрафа, общественных или исправительных работ, а также административный арест до 15 суток. Если лицо сопротивляется — предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 17 до 68 тыс грн или лишение свободы на срок до 2 лет.

Доступ к укрытиям во время воздушной тревоги

Имеют ли право отказать в доступе к укрытию жителям «не из своего дома»?

Нет, не имеют право отказать, поскольку все люди имеют право на беспрепятственный круглосуточный доступ к укрытиям.

Объекты фонда защитных сооружений имеют стратегическое значение для обеспечения защиты населения, предусматривает: обеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к объектам фонда защитных сооружений во время объявления сигналов и сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также создание условий для жизнедеятельности населения, которое укрывается в таких сооружениях (Абзац шестой пункта 3−1 Постановления КМУ от 10 марта 2017 № 138 Некоторые вопросы использования объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты).

Что делать, если укрытие закрыто?

▪ Позвоните на горячую линию аварийно-спасательной службы вашего города — спасатели могут открыть укрытие.

▪ Сообщите в полицию по номеру 102: назовите адрес, время инцидента и зафиксируйте закрытую дверь на фото или видео.

▪ Обратитесь в орган местного самоуправления — по телефону или на электронную почту. Опишите ситуацию и добавьте фото-/видеофиксацию.

Эти действия помогут не только получить доступ к укрытию, но и зафиксировать нарушения для дальнейшего реагирования ответственными органами.

Как действовать, если укрытие не оборудовано или заброшено?

Ответственность за надлежащее состояние укрытий несут их владельцы, пользователи или юридические лица, на балансе которых находится объект.

В случае выявления ненадлежащего состояния укрытия:

▪ Зафиксируйте проблему — сделайте фото или видео укрытия.

▪ Сообщите в орган местного самоуправления — обратитесь по телефону или письменно, приложив соответствующие материалы.

▪ Позвоните в ГСЧС или обратитесь в территориальное подразделение с описанием ситуации.

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть обращение, связаться с владельцем укрытия и предоставить ответ на ваш запрос.

Ответственность за недопуск к укрытию

Должностные лица, которые не обеспечили доступ людей к защитным сооружениям, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность:

▪ Необеспечение доступа к укрытию — штраф от 1700 до 3400 грн.

▪ Нарушение условий эксплуатации укрытий — штраф 2550−5100 грн, повторно в течение года — до 8500 грн.

▪ Невыполнение требований ГСЧС — штраф 3400−6800 грн.

В случаях совершения таких действий право составлять протоколы и рассматривать дела о таких административных правонарушениях предоставляются Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уголовная ответственность:

В случае, если недопуск или ненадлежащее состояние укрытия привел к травмам или гибели людей во время воздушной тревоги, предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.