Почему россияне начали применять фальшцели против ПВО Украины — авиаэксперт назвал две причины

19 марта, 07:55
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Сообщения о применении врагом фальшцелей начали появляться в середине февраля 2023 года. (Фото:armyinform.com.ua)

Сообщения о применении врагом фальшцелей начали появляться в середине февраля 2023 года. (Фото:armyinform.com.ua)

Авиационный эксперт и бывший офицер ПВО Валерий Романенко рассказал NV, почему россияне начали применять фальшивые цели против ПВО Украины — как физические, так и виртуальные.

Как объяснил Романенко, фальшивые цели могут перегружать средства ПВО и истощать запасы ракет, а также помогать определить, где находятся радары и ЗРК.

"Если обнаружили, то эти места можно либо обойти, либо обстрелять, либо вообще атаковать с целью уничтожения", - сказал эксперт.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV ПВО Российские самолеты Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Воздушные шары

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