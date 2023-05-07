Шесть ракет Х-22 и не только. В Воздушных силах Украины рассказали о новой ночной атаке России 7 мая, 12:58 Остатки российского дрона (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Ночью, в воскресенье, 7 мая российские оккупанты из дальней авиации запустили по Украине шесть ракет Х-22, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«Из семи бомбардировщиков было выпущено шесть ракет Х-22 по территории Украины. Целей они не достигли», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, враг все больше применяет ракеты, оставшиеся со времен СССР.

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Игнат заявил, что также ночью оккупанты запустили в семь авиабомб на восточном направлении и с Севера.

"Вчера был день активизации БПЛА, а если это даже и разведывательный БПЛА, в любом случае будет включена воздушная тревога, потому что по нему будет вестись боевая работа и обломки будут падать вниз", - сказал он.