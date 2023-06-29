В Воздушных силах Украины прокомментировали взлеты российских самолетов, из-за которых объявляли тревогу

29 июня, 11:02
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Российские оккупанты атакуют Украину ракетами и дронами (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Российские оккупанты атакуют Украину ракетами и дронами (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В четверг, 29 июня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночные взлеты вражеских Ту-22м3 с аэродромов Шайковка и Моздок.

«Мы сообщали о взлете Ту-22м3 с аэродрома Шайковка с севера Калужской области, а также из южных регионов — это аэродром Моздок. Атакуют обычно Украину оттуда с обоих направлений», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, был перелет этих самолетов, но применения ракет не было.

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«Было применение С-300, которые противник часто использует по прифронтовым территориям, зафиксирована работа С-300 в Харьковской и Запорожской областях. Там предварительно без серьезных последствий, информация уточняется», — сказал спикер.

По его словам, оккупанты ищут различные пути, чтобы меньше попадать в зону поражения украинской ПВО.

«Безусловно, у них есть свои задачи, они часть техники могут держать на одном аэродроме, часть на другом для того, чтобы, как несколько дней назад, нанести удары одновременно с нескольких направлений», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Юрий Игнат Ракетный удар

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