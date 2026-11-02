В Минцифры объяснили, как узнавать о воздушных угрозах, пока не работает приложение Воздушная тревога

Вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога», вероятно, подверглось вражескому воздействию — то есть было взломано. (Фото: map.ukrainealarm.com)

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как получать оповещения об опасности в своем городе, пока приложение «Воздушная тревога» не работает.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как получать оповещения об опасности в своем городе, пока приложение Воздушная тревога не работает.

Украинцам советуют воспользоваться государственной системой экстренного оповещения, которая отправляет сообщения об угрозах даже тогда, когда на смартфоне включен беззвучный режим.

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Как включить уведомления:

На iPhone: Перейдите в «Настройки» → «Уведомления», прокрутите вниз и активируйте переключатели в разделе «Экстренные оповещения».

На Android: Откройте «Настройки» → «Пароли и безопасность» или «Безопасность и экстренные ситуации» → «Экстренные оповещения» и активируйте их. На некоторых устройствах нужный пункт можно найти в разделе «Местоположение» → «Оповещения о воздушных тревогах в Украине».

В Минцифры также напоминают не игнорировать сигналы сирен: услышав сигнал воздушной тревоги или получив официальное сообщение об опасности, необходимо направляться в укрытие.

Информацию о воздушных угрозах и перемещении воздушных целей рекомендуется получать из официальных каналов Воздушных сил ВСУ.

Вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что официальное приложение «Воздушная тревога», вероятно, подверглось вражескому воздействию — то есть было взломано.