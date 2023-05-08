Ракеты Х-22 и шахеды. В Воздушных силах Украины рассказали подробности нового удара РФ по украинским городам 8 мая, 10:04 Спасатель тушит пожар, возникший после удара РФ в Одесской области (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты применяют все большее количество советских, устаревших средств поражения, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар РФ по Украине в понедельник, 8 мая.

По его словам, в городах есть последствия воздушного боя, поскольку «любая работа ПВО, в любом случае, даже 100% результат не гарантирует безопасность».

«Относительно Одесской области: было семь самолетов, было до восьми пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области, были поражены определенные объекты», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что остальные ракеты не достигли своих целей, а противник применяет все больше советских, устаревших средств поражения.

Комментируя удар по Киеву, Игнат сравнил его с вражескими атаками на новогодние праздники.

«Если с Киевщиной сравнивать, то 39 (дронов — ред) было с 1 на 2 января, а с 31 на 1 — в новогоднюю ночь — было 45. Тогда тоже была почти 100% работа по этим шахедам. Можно параллели провести», — сказал он.

В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Возник пожар.

Воздушные силы сообщили, что над Украиной этой ночью уничтожили 35 из 35 шахедов.