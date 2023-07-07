В ряде областей Украины объявили тревогу, оккупанты запустили несколько волн Шахедов 7 июля, 01:30 Россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы использования российскими оккупантами ударных БпЛА.

Карта тревог в данный момент

01:31 Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях



Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ в своем Telegram.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:30

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Инфографика: alerts.in.ua

Обновлено в 23:07. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над областью в сторону северо-запада Украины пролетели два Шахеда.

Обновлено в 23:00. Воздушные силы сообщили об очередных пусках Шахедов из района Приморско-Ахтарска, Краснодарский край, РФ.



Сейчас воздушная тревога объявлена в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:50 / Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах попросили перейти в укрытие в случае объявления воздушных тревог до отбоя.

Ночью 6 июля российские террористы атаковали Украину десятью крылатыми ракетами Калибр. Семь из них уничтожили защитники Украины, в результате попадания трех ракет во Львове погибли шесть человек, 40 получили ранения.