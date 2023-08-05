Обстрелы российскими ракетами. В Хмельницкой ОГА сообщили о взрывах в области
Хмельницкая ОГА сообщила о двух взрывах в области во время масштабной ракетной атаки в субботу, 5 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что в области было слышно два взрыва во время широкомасштабной ракетной атаки российских агрессоров в субботу, 5 июля.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В 19:11 Хмельницкая ОГА сообщила о первом взрыве, а в 19:27 — о втором.
Сейчас информации о попадании в области еще не поступало.
В субботу, 5 августа, российские оккупанты применили крылатые ракеты Калибр, аэробаллистические ракеты Кинжал и баллистические ракеты.
По состоянию на 19:45 в Украине пошли отбои тревог.