Обстрелы российскими ракетами. В Хмельницкой ОГА сообщили о взрывах в области 5 августа, 19:52 Хмельницкая ОГА сообщила о двух взрывах в области во время масштабной ракетной атаки в субботу, 5 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что в области было слышно два взрыва во время широкомасштабной ракетной атаки российских агрессоров в субботу, 5 июля.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В 19:11 Хмельницкая ОГА сообщила о первом взрыве, а в 19:27 — о втором.

Сейчас информации о попадании в области еще не поступало.

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В субботу, 5 августа, российские оккупанты применили крылатые ракеты Калибр, аэробаллистические ракеты Кинжал и баллистические ракеты.

По состоянию на 19:45 в Украине пошли отбои тревог.