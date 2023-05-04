«Сакральные надписи» и Азовское море. В ОК Юг рассказали детали о новой ночной атаке РФ по Украине 4 мая, 07:20 Россия нанесла новый удар по Украине (Фото:www.facebook.com/OperationalCommandSouth)

В четверг, 4 мая Россия атаковала южные области с направления Азовского моря, в Одессе есть три попадания, сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«С направления Азовского моря по нашей зоне ответственности было запущено 15 дронов-камикадзе типа Шахед 131−136, 12 воздушных целей были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. К сожалению, есть три попадания: попадание в общежитие одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован, люди не пострадали», — сказала она.

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Гуменюк заявила, что «очень характерный признак, что на попавших шахедах, было сакрально написано: «За Москву» и «За Кремль».

«Было написано маркерами с использованием соответствующей символики», — сказала она.

В ночь на четверг, 4 мая Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18, а также разведывательный беспилотник.