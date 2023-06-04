Удар был направлен на центр. В ОК Юг прокомментировали новую атаку России по Украине 4 июня, 07:35 Враг пытался ударить по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье, 4 июня российский удар был направлен на центр Украины, заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Враг, не отказываясь от ракетных атак, продолжал разыскивать новую тактику и, соответственно, заметили все, что на этот раз ракетный удар был направлен больше на центр Украины», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, на этот раз вражеская активность была преимущественно в воздухе — были БПЛА и ракеты воздушного базирования.

"Морские ракетоносители, испугавшись шторма, были заведены в пункты базирования. Природа на нашей стороне и фактически до тревоги ракетоносители были в пунктах базирования, потому что море было против. Сейчас ракетоносителей на дежурстве нет. Море продолжает бушевать", — сказала она.

Гуменюк заявила, что общее количество единиц в корабельной группировке - десять, но ни одного ракетоносителя.

По ее словам, на Юге ситуация остается сложной.

«Враг не отказывается от обстрелов мирных населенных пунктов правобережья, в том числе, пытаясь бить по мирным объектам и оправдывает это тем, что разыскивает Силы обороны, которые готовятся к контрнаступлению», — сказала она.

В ночь на воскресенье, 4 июня, враг снова атаковал Украину ракетами и БпЛА. Вражеские цели до Киева не долетели.