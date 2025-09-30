В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

30 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

30 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Обновлено в 18:25. В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

В КМВА объявили об отбое воздушной тревоги.

Обновлено в 18:02. «Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до окончания тревоги», — сообщили в КГВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:58:

Фото: https://alerts.in.ua/

В ночь на 30 сентября россияне атаковали Украину 65-ма ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Системой ПВО сбито и подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, сообщили украинские офицеры.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА в 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях, подытожили в ВС ВСУ.