В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
30 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
30 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Обновлено в 18:25. В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
В КМВА объявили об отбое воздушной тревоги.
Обновлено в 18:02. «Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до окончания тревоги», — сообщили в КГВА.
Карта воздушных тревог по состоянию на 17:58:
В ночь на 30 сентября россияне атаковали Украину 65-ма ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Системой ПВО сбито и подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, сообщили украинские офицеры.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА в 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях, подытожили в ВС ВСУ.