РФ атакует Украину шахедами: в пригороде Харькова дрон ударил по почтовому терминалу, в Запорожье в результате атаки возник пожар

В ночь на пятницу, 31 июля, российские оккупанты запустили шахеды в сторону Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщается о пожаре в Запорожье в результате удара. В пригороде Харькова беспилотник попал в почтовый терминал, возник пожар.

06:56. В Киеве объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, направляющемся к столице.

06:51. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в акватории Черного моря в направлении Черноморска/Лиманки;

Реактивный БПЛА в Житомирской области сменил направление и движется на Киев.

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06:30. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в Киевской области, вектор движения — Обухов;

Реактивные БПЛА на западе Полтавской области направляются через Черкасскую область в сторону Киевской области.

06:18. Российский БПЛА атаковал почтовый терминал в пригороде Харькова — ОВА.

В результате удара загорелся грузовой автомобиль. Профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

06:12. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА в Сумской области курсом на Полтавскую область;

реактивный БПЛА в районе Комишни (Полтавская область), курс западный;

Реактивный БПЛА в районе Ични (Черниговская область) курсом на Киевскую область.

06:08. Реактивные БПЛА на востоке Полтавской области, курс западный — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:08 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:31. БПЛА на Харьков с северо-запада — Воздушные силы.

05:17. БПЛА в восточной части Черниговской области движутся курсом на юго-запад в направлении Киева — Воздушные силы.

04:55. Реактивные ударные БПЛА на Одессу — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:56 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:49. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

новые группы БПЛА в Черниговской и Сумской областях, курс — южный,

Реактивные ударные БПЛА на юге Одесской области в направлении Арциза.

Также сообщается о пусках КАБ на Запорожье.

БПЛА в Черниговской области (н. п. Макошино), курс южный;

БПЛА в Днепропетровской области в направлении Павлограда;

реактивные БПЛА на временно оккупированной территории Херсонской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:23 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:48. Пуски КАБ в направлении Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей — Воздушные силы.

01:50. Воздушные силы о движении БПЛА:

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реактивные БПЛА южнее Запорожья;

Новые группы БПЛА из акватории Черного моря направляются на юг Одесской области. Еще одна группа — курсом на Черноморск.

Также сообщается о пусках КАБ по Харьковской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:50 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:03. Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены жилые дома и нежилые помещения, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате удара на месте возник пожар. Информации о пострадавших на данный момент нет.

00:17. Новые группы ударных БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:17 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:45. Группы БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (вблизи границы с Румынией) — Воздушные силы.

23:26. Зафиксировано попадание БПЛА типа «Молния» в Слободском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

Информация о последствиях уточняется.

23:23. Реактивные БПЛА в Херсонской области (н. п. Зеленовка) курсом на запад — Воздушные силы.

Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение ударных БПЛА:

на временно оккупированной территории Херсонской области курсом на запад;

к востоку от Чернигова.

Также сообщается о пусках КАБ по Запорожской и Днепропетровской областям.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:19 30 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Воздушная атака России 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.

Всего для массированного комбинированного удара по Украине войска государства-агрессора РФ применили 358 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 320 целей.

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Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в пригороде Кривого Рога, в поселке Радушное, в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом многодетной семьи погибли родители, их дети и полуторагодовалый внук.

Среди погибших — трое детей: 6-летняя девочка и подростки 11 и 17 лет, уточняют в ОВА. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет. Разбор завалов продолжается.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.