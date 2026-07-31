РФ атакует Украину шахедами: в пригороде Харькова дрон ударил по почтовому терминалу, в Запорожье в результате атаки возник пожар
Мобильная группа ПВО сбивает российский шахед (Фото: Александр Медведев / NV)
В ночь на пятницу, 31 июля, российские оккупанты запустили шахеды в сторону Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщается о пожаре в Запорожье в результате удара. В пригороде Харькова беспилотник попал в почтовый терминал, возник пожар.
06:56. В Киеве объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, направляющемся к столице.
06:51. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в акватории Черного моря в направлении Черноморска/Лиманки;
- Реактивный БПЛА в Житомирской области сменил направление и движется на Киев.
06:30. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА в Киевской области, вектор движения — Обухов;
- Реактивные БПЛА на западе Полтавской области направляются через Черкасскую область в сторону Киевской области.
06:18. Российский БПЛА атаковал почтовый терминал в пригороде Харькова — ОВА.
В результате удара загорелся грузовой автомобиль. Профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
06:12. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА в Сумской области курсом на Полтавскую область;
- реактивный БПЛА в районе Комишни (Полтавская область), курс западный;
- Реактивный БПЛА в районе Ични (Черниговская область) курсом на Киевскую область.
06:08. Реактивные БПЛА на востоке Полтавской области, курс западный — Воздушные силы.
05:31. БПЛА на Харьков с северо-запада — Воздушные силы.
05:17. БПЛА в восточной части Черниговской области движутся курсом на юго-запад в направлении Киева — Воздушные силы.
04:55. Реактивные ударные БПЛА на Одессу — Воздушные силы.
03:49. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- новые группы БПЛА в Черниговской и Сумской областях, курс — южный,
- Реактивные ударные БПЛА на юге Одесской области в направлении Арциза.
Также сообщается о пусках КАБ на Запорожье.
- БПЛА в Черниговской области (н. п. Макошино), курс южный;
- БПЛА в Днепропетровской области в направлении Павлограда;
- реактивные БПЛА на временно оккупированной территории Херсонской области.
02:48. Пуски КАБ в направлении Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей — Воздушные силы.
01:50. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА южнее Запорожья;
- Новые группы БПЛА из акватории Черного моря направляются на юг Одесской области. Еще одна группа — курсом на Черноморск.
Также сообщается о пусках КАБ по Харьковской области.
01:03. Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены жилые дома и нежилые помещения, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, в результате удара на месте возник пожар. Информации о пострадавших на данный момент нет.
00:17. Новые группы ударных БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области — Воздушные силы.
23:45. Группы БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (вблизи границы с Румынией) — Воздушные силы.
23:26. Зафиксировано попадание БПЛА типа «Молния» в Слободском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
Информация о последствиях уточняется.
23:23. Реактивные БПЛА в Херсонской области (н. п. Зеленовка) курсом на запад — Воздушные силы.
Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение ударных БПЛА:
- на временно оккупированной территории Херсонской области курсом на запад;
- к востоку от Чернигова.
Также сообщается о пусках КАБ по Запорожской и Днепропетровской областям.
Воздушная атака России 30 июля — что известно
В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.
Всего для массированного комбинированного удара по Украине войска государства-агрессора РФ применили 358 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 320 целей.
Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.
30 июля в пригороде Кривого Рога, в поселке Радушное, в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом многодетной семьи погибли родители, их дети и полуторагодовалый внук.
Среди погибших — трое детей: 6-летняя девочка и подростки 11 и 17 лет, уточняют в ОВА. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет. Разбор завалов продолжается.
30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.