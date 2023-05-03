Атаковали с обоих направлений. В Воздушных силах Украины рассказали детали ночного удара РФ 3 мая, 09:10 Следы взрывов в небе над Киевом при ударе российского беспилотника (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя атаку РФ по Украине в среду, 3 мая заявил, что враг бил из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.

«Атаковали с обоих направлений, до полуночи было очевидно, что атака дронов. Были объявлены воздушные тревоги в ряде областей. Традиционно атакуют с аэродрома Сеща Брянской области — это с Севера от нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря — именно оттуда противник тоже часто наносит удары», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Игната, вражеские удары истощают ПВО.

«Применение БПЛА истощает нашу ПВО. Мы нуждаемся в усилении западными системами и ракеты для нас — это важный вопрос», — сказал он.

В Киеве и ряде городов в ночь на 3 мая раздались взрывы. В городах и областях работала система ПВО. Воздушные силы Украины сбили 21 из 26 дронов-камикадзе типов Shahed 136/131.