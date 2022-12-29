В ОП показали разрушения в результате падения ракеты в частном секторе Киева — фото
В Киеве обломки российской ракеты упали в частном секторе (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)
Во время масштабной российской атаки 29 декабря обломок ракеты упал в частном секторе в Дарницком районе Киева — пострадали три человека.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал фото последствий "предновогоднего террора России".
Фотографии с места происшествия также обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.
"Эти фото – доказательство для международных судов. Россияне обстреливают мирное население. Тратят свои "драгоценные" ракеты для террора мирного населения", - написал он.