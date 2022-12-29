Ракетная атака на столицу. В Киеве обломки ракет повредили два частных дома, детскую площадку и предприятие — КМВА
Россия устроила новую масштабную ракетную атаку по Украине (архивное фото) (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)
В результате российской ракетной атаки 29 декабря по состоянию на 9:30 известно, что в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
Ситуация по поводу пострадавших уточняется.
«Сохраняйте спокойствие. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — призвали в КМВА.