Ракетная атака на столицу. В Киеве обломки ракет повредили два частных дома, детскую площадку и предприятие — КМВА

29 декабря, 09:40
Поделиться:
Россия устроила новую масштабную ракетную атаку по Украине (архивное фото) (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Россия устроила новую масштабную ракетную атаку по Украине (архивное фото) (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

В результате российской ракетной атаки 29 декабря по состоянию на 9:30 известно, что в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Ситуация по поводу пострадавших уточняется.

«Сохраняйте спокойствие. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — призвали в КМВА.

Видео дня

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев ПВО Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X