ПВО сбила 21 ракету над Одесской областью — ОВА

29 декабря, 10:14
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Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью во время масштабной российской атаки утром 29 декабря.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он также сообщил, что обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом — к счастью, обошлось без пострадавших.

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Также вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии.

«Все службы на местах и работают», — подчеркнул Марченко.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область ПВО Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога

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