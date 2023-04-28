В большинстве областей Украины объявляли тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено) 28 апреля, 18:43 Последствия российского ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Умани, 28 апреля 2023 года (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

В ряде областей Украины вечером в пятницу, 28 апреля, была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 19:20. Отбой воздушной тревоги в большинстве областей.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:20 / Инфографика: alerts.in.ua

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram написал о «вероятном подлете ракет», запущенных с бомбардировщиков Ту.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о ракетной угрозе и призвал не игнорировать тревогу.

В Оперативном командовании Юг перед этим сообщили, что уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким. В Черном море находится 17 вражеских кораблей.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 18:40 / Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 28 апреля Россия совершила новую массированную атаку на украинские города, использовав стратегическую авиацию. В районе Киева сбили 11 ракет и два БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, в Днепре погибли женщина и ребенок. В Украинке Киевской области два человека пострадали из-за попадания обломков ракеты в многоэтажку, среди них ребенок.

Количество жертв российского ракетного удара в Умани по состоянию на 18:30 увеличилось до 22.