В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, возле Киева работает ПВО

27 августа, 05:09
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье 27 августа в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

05:08 На подступах к Киеву работает ПВО — КМВА.

05:05 Воздушные силы призывают не выходить из укрытий. Угроза Киеву и области.

04:43 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о работе ПВО в области.

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04:34 «Внимание! Воздушная тревога в столице связана с пусками крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги», — сообщили в КМВА.

04:10 Ракеты двигаются в направлении Киева. Направление движения может изменяться, сообщили в Воздушных силах.

03:52 Воздушные силы сообщают, что группа крылатых ракет заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

По состоянию на 03:50 Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Есть пуски крылатых ракет с Ту-95МС.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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