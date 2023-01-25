В Ровенской области поднимали авиацию: в регионе объявляли воздушную тревогу 25 января, 13:06 В Ровенской области работает украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 25 января, в Ровенской и Волынской области объявляли воздушную тревогу. Власти предупреждали о работе украинской авиации.

Об этом в Telegram сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он привал жителей не покидать укрытия до отбоя тревоги.

Фото: AirAlert

Согласно сообщению Telegram-канала monitor, вдоль границы западных областей Украины проводятся совместные учения России и Беларуси по высадке десанта из самолета Ил-76.

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Также тревога объявлена в южных областях Украины. Здесь тревога объявлена фоне вероятной угрозы запуска ракет из акватории Черного моря или БПЛА с оккупированных территорий.

Утром 25 января тревогу объявляли во всех областях Украины из-за взлета истребителей Миг-31 на территории Беларуси.