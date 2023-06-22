Ночной российский террор: атака была направлена на объекты критической инфраструктуры, ПВО уничтожила три вражеских дрона 22 июня, 11:08 Российские оккупанты 22 июня атаковали Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночью в четверг, 22 июня атака России по Украине была направлена на объекты критической инфраструктуры, ПВО уничтожила три вражеских дрона.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

Российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 Кинжал и ударными дронами Shahed-136/131.

С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К — трех аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал.

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Также зафиксированы пуски четырех иранских «шахедов» — три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

В Воздушных силах заявили, что ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области.

«Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.