В ряде областей звучит тревога из-за угрозы запуска крылатых ракет врагом
В небе над городом поднимается дым после российского ракетного удара, Киев, 30.08.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на четверг, 21 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза запуска крылатых ракет врагом.
04:27 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ существует ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.