В ряде областей звучит тревога из-за угрозы запуска крылатых ракет врагом

21 сентября, 04:18
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В небе над городом поднимается дым после российского ракетного удара, Киев, 30.08.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В небе над городом поднимается дым после российского ракетного удара, Киев, 30.08.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 21 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза запуска крылатых ракет врагом.

04:27 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

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Фото: alerts.in.ua

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ существует ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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