Различные виды опасностей. В командовании ВСУ объяснили разную продолжительность воздушной тревоги и ее виды 27 февраля, 19:44 Воздушная тревога (Фото:Flickr)

В Украине с 24 февраля продолжаются регулярные ракетные обстрелы и атаки дронами гражданских домов, больниц учреждений. Для предупреждения включается сигнал воздушной тревоги. В ВСУ объяснили, почему тревога может длиться 20 минут или 2 часа и больше.

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Тревога прозвучала тогда, когда Россия нанесла ракетные удары по военным и гражданским объектам с утра перед началом вторжения.

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Россия использует разные средства поражения, которые представляют опасность в тех или иных областях Украины. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил во время телемарафона, что продолжительность воздушной тревоги зависит от типа оружия, которое угрожает Украине и расстоянию запуска.

«В каждом регионе тревога по-своему объявляется. Если это тревога вблизи линии боевого столкновения – то может быть разное ее время», – подчеркнул он.

Каковы типы воздушной тревоги и их длительность

Военный выделил несколько видов угроз, из-за которых объявляют воздушную тревогу и сколько они могут длиться по времени.

Тревога возле линии боевого столкновения.

Применение реактивных систем залпового огня ( РСЗО), ― может быть объявлена воздушная тревога и продолжаться в зависимости от временного промежутка, когда может быть нанесен удар.

РСЗО), ― может быть объявлена воздушная тревога и продолжаться в зависимости от временного промежутка, когда может быть нанесен удар. Угроза удара ракетами С-300 ― если есть сведения об этом, будет объявлена тревога на время, пока угроза не закончится.

Взлет МиГ-31 ― воздушная тревога может занять разное время. Есть разные виды его взлетов:

если МиГ-31 полностью сжигает все горючее и садится, это полтора часа воздушной тревоги; если взлетел и сразу сел через минут 20 – это тренировочные полеты или какие-то другие задачи.

Ракетная опасность. Основой для объявления ракетной опасности могут быть сведения разведки, данные партнеров. После анализа определяется где есть ракетная опасность, куда могут добить эти ракеты. В этих областях будет объявлена воздушная тревога на срок полета и сбивание ракет.

Остальные варианты воздушных тревог. Запуск вражеского БПЛА может спровоцировать воздушную тревогу. По нему может быть проделана работа средствами поражения.

Как известно, информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

О воздушной тревоге сообщают сиренами в населенном пункте, также уведомления приходят в приложении Воздушная тревога, в Киев Цифровой.

Есть также неофициальные карты воздушных тревог, которые ведутся общественными организациями на основе официальных данных.

В Телеграмме появился канал-радар Monitor, сообщающий о воздушных угрозах.

Однако все же официальными и достоверными являются сообщения от РГА/ОГА, стандартные сигналы тревоги, заявления областных военных администрации.

В случае воздушной тревоги гражданам рекомендуют пройти в укрытие, они должны быть открытыми с 24 февраля 2022 года.