Различные виды опасностей. В командовании ВСУ объяснили разную продолжительность воздушной тревоги и ее виды
Воздушная тревога (Фото:Flickr)
В Украине с 24 февраля продолжаются регулярные ракетные обстрелы и атаки дронами гражданских домов, больниц учреждений. Для предупреждения включается сигнал воздушной тревоги. В ВСУ объяснили, почему тревога может длиться 20 минут или 2 часа и больше.
Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Тревога прозвучала тогда, когда Россия нанесла ракетные удары по военным и гражданским объектам с утра перед началом вторжения.
Россия использует разные средства поражения, которые представляют опасность в тех или иных областях Украины. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил во время телемарафона, что продолжительность воздушной тревоги зависит от типа оружия, которое угрожает Украине и расстоянию запуска.
«В каждом регионе тревога по-своему объявляется. Если это тревога вблизи линии боевого столкновения – то может быть разное ее время», – подчеркнул он.
Каковы типы воздушной тревоги и их длительность
Военный выделил несколько видов угроз, из-за которых объявляют воздушную тревогу и сколько они могут длиться по времени.
- Тревога возле линии боевого столкновения.
- Применение реактивных систем залпового огня (РСЗО), ― может быть объявлена воздушная тревога и продолжаться в зависимости от временного промежутка, когда может быть нанесен удар.
- Угроза удара ракетами С-300 ― если есть сведения об этом, будет объявлена тревога на время, пока угроза не закончится.
- Взлет МиГ-31 ― воздушная тревога может занять разное время. Есть разные виды его взлетов:
- если МиГ-31 полностью сжигает все горючее и садится, это полтора часа воздушной тревоги;
- если взлетел и сразу сел через минут 20 – это тренировочные полеты или какие-то другие задачи.
- Ракетная опасность. Основой для объявления ракетной опасности могут быть сведения разведки, данные партнеров. После анализа определяется где есть ракетная опасность, куда могут добить эти ракеты. В этих областях будет объявлена воздушная тревога на срок полета и сбивание ракет.
- Остальные варианты воздушных тревог. Запуск вражеского БПЛА может спровоцировать воздушную тревогу. По нему может быть проделана работа средствами поражения.
Как известно, информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.
О воздушной тревоге сообщают сиренами в населенном пункте, также уведомления приходят в приложении Воздушная тревога, в Киев Цифровой.
Есть также неофициальные карты воздушных тревог, которые ведутся общественными организациями на основе официальных данных.
В Телеграмме появился канал-радар Monitor, сообщающий о воздушных угрозах.
Однако все же официальными и достоверными являются сообщения от РГА/ОГА, стандартные сигналы тревоги, заявления областных военных администрации.
В случае воздушной тревоги гражданам рекомендуют пройти в укрытие, они должны быть открытыми с 24 февраля 2022 года.