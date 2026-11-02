Ночная атака РФ: в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА, в Киеве обломки дрона упали на открытой территории
Взрывы сбитых российских шахедов в небе над Киевом, 14 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером понедельника, 2 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
23:50. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в Одесской области, проходит мимо Вилково, курс западный;
- БПЛА над Киевом;
- БПЛА курсом на Днепр с юга;
- БПЛА курсом на Килию;
- БПЛА курсом на Белую Церковь;
- Реактивный БПЛА курсом на Днепр с севера.
Также сообщается о пусках КАБ по Запорожской области.
23:32. БПЛА курсом на Киев с юга — Воздушные силы.
23:27. Воздушные силы о движении БПЛА:
23:25. В Дарницком районе Киева обломки БПЛА упали на открытой территории, горит трава, сообщил мэр Виталий Кличко.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас движение ударных БПЛА фиксируют:
- в акватории Черного моря, курсом на Вилково;
- на востоке Киевской области, курсом на Переяслав, Кагарлык, Ржищев;
- в акватории Черного моря, курсом на Вилково и Татарбунары;
- в Черкасской области мимо Чигирина, курс северо-западный.
Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил, что страна-агрессор готовит новый массированный удар, прежде всего — по энергетике и логистике Украины.
Ранее в столице и области ввели аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также вследствие предыдущих обстрелов.
В ночь на 2 ноября Россия применила против Украины 193 ударных БПЛА типа Shahed, 75 из которых — реактивные. ПВО уничтожила 154 дрона, в том числе 58 реактивных, сообщили Воздушные силы. В Одесской области поврежден энергообъект, в Кировоградской — транспортное предприятие. Также последствия ночной атаки РФ фиксируются в Харьковской, Полтавской, Черкасской и других областях.