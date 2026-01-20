Удар 18 баллистиками и Цирконом. Есть попадания по промышленным и энергообъектам в Одесской, Винницкой, Ровенской, Полтавской областях, в Днепре, в Киеве

Ликвидация пожара на промышленном объекте в Полтавской области после удара 20 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В ночь на вторник, 20 января, Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой, кроме столицы, были Запорожье, Днепр, Ровно, Винницкая, Полтавская, Одесская области.

NV следит за последствиями атаки.

11:50 Как минимум часть ракет, которые РФ применила в ударе, были произведены в 2026 году — Зеленский

«Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали», — напомнил Зеленский.

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Он рассказал о результатах «энергетического селектора» — совещания с областной властью, военными, представителями энергетического сектора.

«По состоянию на сейчас наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской областях и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области», — добавил Зеленский.

11:30 Массированная ракетно-дроновая атака была направлена на объекты украинской энергосистемы — Укрэнерго

На утро были обесточены потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго.

10:53 В Днепре была повреждена большая котельная, сотни домов остались без тепла — мэр

Борис Филатов также посетовал, что в мэрии Днепра утром проходят обыски.

10:12 Россия атаковала Украину Цирконом, 18 баллистическими ракетами, 15 крылатыми и 339 дронами — Воздушные силы

Основным направлением удара были Киев и Киевская область. Всего из 34 ракет удалось сбить 27. В атаке Россия использовала:

одну противокорабельную ракету Циркон из Крыма,

18 баллистических ракет Искандер-М и С-300 ( сбито 14),

сбито 14), 15 крылатых ракет Х-101 ( сбито 13),

сбито 13), 339 ударных дронов типов Shahed, Гербера, Италмас и т. д. ( сбито 315).

09:54 Ночью Россия использовала значительное количество баллистики и крылатых ракет и более 300 ударных дронов, самая сложная ситуация в Киеве — Зеленский

По словам президента, силы ПВО «отработали по существенному количеству целей». «За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло», — уточнил президент.

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09:41 В Днепре ночью Россия повредила предприятие, после удара возник пожар — ОВА

Разбиты окна в расположенных рядом зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, пять автомобилей, рассказал Александр Ганжа, руководитель Днепропетровской ОВА.

Пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Обе они на амбулаторном лечении.

09:20 В Полтавской области россияне попали по промышленному объекту, вспыхнули пожары

09:16 В Ровенской области без света более 10 тыс. семей, повреждена критическая инфраструктура — ОВА

Утром сообщалось о взрывах в Ровно.

08:57 В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщила Наталья Заболотная, руководительница Винницкой ОВА.

Пострадавших нет, последствия атаки ликвидируют соответствующие службы.

08:40 В Одесской области РФ ударила по энергообъектам — ОВА

Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики Одесской области, уточнил Олег Кипер.

В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление.

В Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадавших в области нет.

08:35 В результате удара по Киевской области погиб мужчина, повреждены АЗС

Об этом сообщил Николай Калашник, председатель Киевской ОГА.

«В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте», — рассказал Калашник.

Также в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.

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08:13 В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света в результате российских обстрелов

07:40 В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне

07:27 Мониторинговые паблики сообщают о посадке или курсе на возвращение тех самолетов ТУ-95МС, которые сегодня осуществляли пуски крылатых ракет по Украине. По ракетам, по данным мониторов, продолжается доразведка, Воздушные силы не пишут о новых группах крылатых ракет в небе Украины. Однако в воздушном пространстве еще находятся российские ударные БПЛА.

07:15 Запорожская ОВА сообщает о трех раненых в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району

07:05 Воздушные силы сообщают о группах крылатых ракет курсом на Ровенскую, Житомирскую, Черкасскую области

06:52. Группа крылатых ракет в Черкасской области кусом на Каменку — ВС.

06:46. Воздушные силы сообщают о движении крылатых ракет в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

06:33. Группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении — ВС.

06:27. Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в Сумской и Черниговской областях.

До этого мониторинговые каналы сообщали, что Ту-95МС совершили пусковые маневры.

06:24. Воздушные силы сообщают о движении двух групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки, Черноморска.

06:03. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

БПЛА в Черниговской области мимо Кором курсом на Борзну, а также на севере — курс на Любеч, Репки, Славутич;

БПЛА в Житомирской области курсом на Малин, Головино, Бучманы;

БПЛА в Сумской области курсом на Путивль, Степановку.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:03 20 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:41. Из-за обстрелов и проблем с электроснабжением в Киеве меняется движение метро — КГГА.

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05:00. БПЛА в направлении Обухова и Вышгорода — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:00 20 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:57. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

04:36. ВС о движении шахедов:

новая группа БПЛА в Черниговской области — юго-западным курсом.

группа БПЛА в Киевской области с Черниговской области;

БПЛА курсом на Житомирскую область из Киевской области.

03:54. Вылет Ту-95МС с Оленьи — Воздушные силы.

Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00.

03:52. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

03:40. Воздушные силы о движении шахедов:

новые группы БПЛА вошли в Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, несколько беспилотников к югу от Запорожья.

БПЛА над Киевским водохранилищем в сторону Вышгорода.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:40 20 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:17. На левом берегу Киева также фиксируются перебои с водоснабжением — Кличко.

03:10. Несколько БПЛА в сторону Днепра с юга — Воздушные силы.

03:05. Российские оккупанты нанесли повторный удар по Запорожью — начальник ОВА Иван Федоров.

Взрывной волной и обломками поврежден частный дом. Произошел пожар.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Иван Федоров/Telegram

02:52. На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания — Кличко.

02:48. В Днепровском районе Киева пожар на территории складских помещений — Ткаченко.

02:47. Фиксируется движение вражеских ударных БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Работает противовоздушная оборона — Воздушные силы.

02:40. В воздухе МиГ-31, вероятность применения Кинжалов — Воздушные силы.

Фото: alerts.in.ua

02:36. Один пострадавший в Днепровском районе Киева — городской голова Виталий Кличко.

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«Бригада уехала. Есть еще вызовы медиков», — отметил он.

02:34. Мощные взрывы в Киеве.

02:32. Воздушные силы сообщили о движении баллистики на Киев, Днепр и Винницкую область.

02:26. В Днепровском районе Киева в результате российского удара повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили — начальник КГВА Тимур Ткаченко.

02:17. В Киеве раздалась серия мощных взрывов.

До этого воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

01:48. ВС о движении БПЛА:

несколько ударных БПЛА приближаются к Броварам с севера и востока;

БПЛА вблизи Днепра и Павлограда.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:48 20 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:32. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

01:28. В Днепре слышны звуки взрывов — Суспільне.

01:25. Воздушные силы сообщают о группе ударных БПЛА на юге Черниговской области, которая двигается на запад в Киевскую область.

Другая группа пересекает границу Сумской и Черниговской областей к востоку от Батурина.

Также отмечается активность вражеских ударных и разведывательных в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

01:02. Российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью — начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Последствия устанавливаются. Предварительно, обошлось без пострадавших», — отметил он.

00:46. Воздушные силы сообщают движение ударных БПЛА в Сумской, Черниговской и Кировоградской областях, ориентировочный курс — Киевская область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:46 20 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:

новая группа БПЛА в Харьковской области, мимо Чугуева, в юго-западном направлении;

БПЛА в Сумской области курсом на Белополье, Ульяновку;

несколько БПЛА в направлении Черкасской области с юга.

00:22. СМИ сообщают о взрывах в Чугуевской громаде в Харьковской области.

00:01. Взрыв в одном из районов Запорожья — ОВА.

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Экстренные службы обследуют территорию.

23:57. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Сумской области курсом на Ахтырку/Кириковку;

группа БПЛА на западе Днепропетровской области курсом на Николаевскую, Кировоградскую области;

БПЛА на Еланец ( Николаевская область);

Николаевская область); БПЛА в направлении Кривого Рога;

БПЛА в окрестностях города Запорожье;

БПЛА в направлении Овидиополя с севера и запада.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас ударные БПЛА фиксируют:

в Сумской области — мимо Низы в южном направлении;

в Харьковской области — в направлении Краснокутска;

в Полтавской области — в южном направлении;

на юге Одесской области — в северном направлении;

на западе Днепропетровской области — курсом на Николаевскую область.

Также сообщается о пусках управляемых авиабомб на Запорожскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:26 19 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Ранее первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.

14 января президент Владимир Зеленский объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал Зеленский.

19 января глава государства сообщил, что самая сложная ситуация в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе; в городе Харьков и области; в Запорожье; в Днепропетровской области — в Днепре, Кривом Роге; в Чернигове и области; в Сумской области; в Одессе и области.