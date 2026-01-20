Удар 18 баллистиками и Цирконом. Есть попадания по промышленным и энергообъектам в Одесской, Винницкой, Ровенской, Полтавской областях, в Днепре, в Киеве
Ликвидация пожара на промышленном объекте в Полтавской области после удара 20 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В ночь на вторник, 20 января, Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой, кроме столицы, были Запорожье, Днепр, Ровно, Винницкая, Полтавская, Одесская области.
NV следит за последствиями атаки.
11:50 Как минимум часть ракет, которые РФ применила в ударе, были произведены в 2026 году — Зеленский
«Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали», — напомнил Зеленский.
Он рассказал о результатах «энергетического селектора» — совещания с областной властью, военными, представителями энергетического сектора.
«По состоянию на сейчас наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской областях и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области», — добавил Зеленский.
11:30 Массированная ракетно-дроновая атака была направлена на объекты украинской энергосистемы — Укрэнерго
На утро были обесточены потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго.
10:53 В Днепре была повреждена большая котельная, сотни домов остались без тепла — мэр
Борис Филатов также посетовал, что в мэрии Днепра утром проходят обыски.
10:12 Россия атаковала Украину Цирконом, 18 баллистическими ракетами, 15 крылатыми и 339 дронами — Воздушные силы
Основным направлением удара были Киев и Киевская область. Всего из 34 ракет удалось сбить 27. В атаке Россия использовала:
- одну противокорабельную ракету Циркон из Крыма,
- 18 баллистических ракет Искандер-М и С-300 (сбито 14),
- 15 крылатых ракет Х-101 (сбито 13),
- 339 ударных дронов типов Shahed, Гербера, Италмас
и т. д.(сбито 315).
09:54 Ночью Россия использовала значительное количество баллистики и крылатых ракет и более 300 ударных дронов, самая сложная ситуация в Киеве — Зеленский
По словам президента, силы ПВО «отработали по существенному количеству целей». «За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло», — уточнил президент.
09:41 В Днепре ночью Россия повредила предприятие, после удара возник пожар — ОВА
Разбиты окна в расположенных рядом зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, пять автомобилей, рассказал Александр Ганжа, руководитель Днепропетровской ОВА.
Пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Обе они на амбулаторном лечении.
09:20 В Полтавской области россияне попали по промышленному объекту, вспыхнули пожары
09:16 В Ровенской области без света более 10 тыс. семей, повреждена критическая инфраструктура — ОВА
Утром сообщалось о взрывах в Ровно.
08:57 В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры
Об этом сообщила Наталья Заболотная, руководительница Винницкой ОВА.
Пострадавших нет, последствия атаки ликвидируют соответствующие службы.
08:40 В Одесской области РФ ударила по энергообъектам — ОВА
Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики Одесской области, уточнил Олег Кипер.
В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление.
В Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.
По предварительной информации, пострадавших в области нет.
08:35 В результате удара по Киевской области погиб мужчина, повреждены АЗС
Об этом сообщил Николай Калашник, председатель Киевской ОГА.
«В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте», — рассказал Калашник.
Также в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.
08:13 В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света в результате российских обстрелов
07:40 В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне
07:27 Мониторинговые паблики сообщают о посадке или курсе на возвращение тех самолетов ТУ-95МС, которые сегодня осуществляли пуски крылатых ракет по Украине. По ракетам, по данным мониторов, продолжается доразведка, Воздушные силы не пишут о новых группах крылатых ракет в небе Украины. Однако в воздушном пространстве еще находятся российские ударные БПЛА.
07:15 Запорожская ОВА сообщает о трех раненых в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району
07:05 Воздушные силы сообщают о группах крылатых ракет курсом на Ровенскую, Житомирскую, Черкасскую области
06:52. Группа крылатых ракет в Черкасской области кусом на Каменку — ВС.
06:46. Воздушные силы сообщают о движении крылатых ракет в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.
06:33. Группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении — ВС.
06:27. Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в Сумской и Черниговской областях.
До этого мониторинговые каналы сообщали, что Ту-95МС совершили пусковые маневры.
06:24. Воздушные силы сообщают о движении двух групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки, Черноморска.
06:03. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- БПЛА в Черниговской области мимо Кором курсом на Борзну, а также на севере — курс на Любеч, Репки, Славутич;
- БПЛА в Житомирской области курсом на Малин, Головино, Бучманы;
- БПЛА в Сумской области курсом на Путивль, Степановку.
05:41. Из-за обстрелов и проблем с электроснабжением в Киеве меняется движение метро — КГГА.
05:00. БПЛА в направлении Обухова и Вышгорода — Воздушные силы.
04:57. В Киеве объявлена воздушная тревога.
04:36. ВС о движении шахедов:
- новая группа БПЛА в Черниговской области — юго-западным курсом.
- группа БПЛА в Киевской области с Черниговской области;
- БПЛА курсом на Житомирскую область из Киевской области.
03:54. Вылет Ту-95МС с Оленьи — Воздушные силы.
Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00.
03:52. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
03:40. Воздушные силы о движении шахедов:
- новые группы БПЛА вошли в Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, несколько беспилотников к югу от Запорожья.
- БПЛА над Киевским водохранилищем в сторону Вышгорода.
03:17. На левом берегу Киева также фиксируются перебои с водоснабжением — Кличко.
03:10. Несколько БПЛА в сторону Днепра с юга — Воздушные силы.
03:05. Российские оккупанты нанесли повторный удар по Запорожью — начальник ОВА Иван Федоров.
Взрывной волной и обломками поврежден частный дом. Произошел пожар.
По предварительной информации, никто не пострадал.
02:52. На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания — Кличко.
02:48. В Днепровском районе Киева пожар на территории складских помещений — Ткаченко.
02:47. Фиксируется движение вражеских ударных БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Работает противовоздушная оборона — Воздушные силы.
02:40. В воздухе МиГ-31, вероятность применения Кинжалов — Воздушные силы.
02:36. Один пострадавший в Днепровском районе Киева — городской голова Виталий Кличко.
«Бригада уехала. Есть еще вызовы медиков», — отметил он.
02:34. Мощные взрывы в Киеве.
02:32. Воздушные силы сообщили о движении баллистики на Киев, Днепр и Винницкую область.
02:26. В Днепровском районе Киева в результате российского удара повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили — начальник КГВА Тимур Ткаченко.
02:17. В Киеве раздалась серия мощных взрывов.
До этого воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
01:48. ВС о движении БПЛА:
- несколько ударных БПЛА приближаются к Броварам с севера и востока;
- БПЛА вблизи Днепра и Павлограда.
01:32. В Киеве объявлена воздушная тревога.
01:28. В Днепре слышны звуки взрывов — Суспільне.
01:25. Воздушные силы сообщают о группе ударных БПЛА на юге Черниговской области, которая двигается на запад в Киевскую область.
Другая группа пересекает границу Сумской и Черниговской областей к востоку от Батурина.
Также отмечается активность вражеских ударных и разведывательных в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
01:02. Российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью — начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Последствия устанавливаются. Предварительно, обошлось без пострадавших», — отметил он.
00:46. Воздушные силы сообщают движение ударных БПЛА в Сумской, Черниговской и Кировоградской областях, ориентировочный курс — Киевская область.
00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:
- новая группа БПЛА в Харьковской области, мимо Чугуева, в юго-западном направлении;
- БПЛА в Сумской области курсом на Белополье, Ульяновку;
- несколько БПЛА в направлении Черкасской области с юга.
00:22. СМИ сообщают о взрывах в Чугуевской громаде в Харьковской области.
00:01. Взрыв в одном из районов Запорожья — ОВА.
Экстренные службы обследуют территорию.
23:57. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Сумской области курсом на Ахтырку/Кириковку;
- группа БПЛА на западе Днепропетровской области курсом на Николаевскую, Кировоградскую области;
- БПЛА на Еланец (Николаевская область);
- БПЛА в направлении Кривого Рога;
- БПЛА в окрестностях города Запорожье;
- БПЛА в направлении Овидиополя с севера и запада.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас ударные БПЛА фиксируют:
- в Сумской области — мимо Низы в южном направлении;
- в Харьковской области — в направлении Краснокутска;
- в Полтавской области — в южном направлении;
- на юге Одесской области — в северном направлении;
- на западе Днепропетровской области — курсом на Николаевскую область.
Также сообщается о пусках управляемых авиабомб на Запорожскую область.
Ранее первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что россияне готовят очередную массированную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. В частности, они могут ударить по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции.
14 января президент Владимир Зеленский объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал Зеленский.
19 января глава государства сообщил, что самая сложная ситуация в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе; в городе Харьков и области; в Запорожье; в Днепропетровской области — в Днепре, Кривом Роге; в Чернигове и области; в Сумской области; в Одессе и области.