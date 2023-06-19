Ночная российская атака: над Украиной уничтожено четыре Калибра и четыре шахеда — Воздушные силы 19 июня, 08:41 Сбит российский дрон (Фото:mvs.gov.ua)

Ночью, в понедельник, 19 июня над Украиной уничтожено четыре Калибра и четыре шахеда, сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

Противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами Калибр и четырьмя ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, «шахедов» — с восточного побережья Азовского моря.

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Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования Юг и воздушного командования Восток.

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 19 июня, выпустили по Одесской области четыре крылатые ракеты Калибр. Все сбили силы противовоздушной обороны.