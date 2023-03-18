Ночная атака. Три вражеских беспилотника попали в нежилые помещения во Львовской области — ОВА
Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Российские оккупанты в ночь на субботу, 18 марта, атаковали Львовскую область шестью беспилотниками. Три дрона повредили нежилые помещения в Яворовском районе.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
По его словам, враг атаковал регион дронами типа Shahed-136 около часа ночи. Обошлось без пострадавших.
Остальные три беспилотника сбили Силы противовоздушной обороны.
«Это была очень сложная задача, так как дроны летят низко», — написал Козицкий.
Вечером в пятницу, 17 марта, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили 16 дронов-камикадзе, украинские военные сбили 11 из них.
Однако враг, в частности, ударил двумя беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там зафиксированы серьезные разрушения.