Ночная атака. Три вражеских беспилотника попали в нежилые помещения во Львовской области — ОВА 18 марта, 10:04 Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Российские оккупанты в ночь на субботу, 18 марта, атаковали Львовскую область шестью беспилотниками. Три дрона повредили нежилые помещения в Яворовском районе.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.



По его словам, враг атаковал регион дронами типа Shahed-136 около часа ночи. Обошлось без пострадавших.

Остальные три беспилотника сбили Силы противовоздушной обороны.

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«Это была очень сложная задача, так как дроны летят низко», — написал Козицкий.

Вечером в пятницу, 17 марта, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили 16 дронов-камикадзе, украинские военные сбили 11 из них.

Однако враг, в частности, ударил двумя беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там зафиксированы серьезные разрушения.