Оккупанты атаковали Запорожскую область дронами, сбито шесть Shahed (обновлено) 18 апреля, 22:09 Уничтоженный дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины вечером во вторник, 18 апреля, сбили над Запорожской областью пять иранских дронов-камикадзе Shahed. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Обновлено в 23:00. Воздушное командование Восток сообщило в Facebook, что бойцы командования уничтожили семь вражеских беспилотников, из них шесть дронов-камикадзе Shahed-136. Шесть беспилотников сбили в районе Запорожья, еще один — в окрестностях Днепра.

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Суспільне около 21:00 сообщило о взрыве в Запорожье. По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской областях и АР Крым.

Работу ПВО подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

«Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские „жестянки“ сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома», — написал он.

Ранее во вторник российские оккупанты ударили по частному сектору Орехова Запорожской области.