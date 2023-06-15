Россия ночью атаковала Одесскую область 13 шахедами, все уничтожены 15 июня, 07:20 Остатки сбитого дрона (Фото:mvs.gov.ua)

Ночью, в четверг, 15 июня россияне атаковали Одесскую область 13 шахедами, все уничтожены.

Об этом сообщил председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

По его словам, по предварительной информации, 13 «шахедов» атаковали Одесскую область.

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«Все они уничтожены Силами ПВО», — написал он в Telegram.

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью в период с 00:20 по 04:30 ч 15 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Также агрессор применил ударные дроны Shahed-136/131.

В ночь на 14 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Одессу ракетами Калибр, есть погибшие . Также Россия осуществила запуски дронов-камикадзе и ракет Х-22 по другим регионам Украины.