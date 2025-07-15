Российская армия в ночь на вторник, 15 июля, атаковала Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 244 дрона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили дроны по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированная территория Донецкой области.

Реклама

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО сбила 178 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 66 дронов-имитаторов были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 23 БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых дронов на девяти локациях.

Вечером 14 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных БпЛА. В Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы.

Российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде Сумской области. В результате обстрела РФ пострадал один человек, повреждены многоквартирные и частные дома, медучреждение.