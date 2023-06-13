В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)
В ночь на 13 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Возможна угроза атаки ракетами и БпЛА.
03:06 Есть угроза удара по Кривому Рогу.
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:03
03:00 Сообщается о звуках взрывов в Днепропетровской области.
02:46 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
01:56 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА с Юга. Атака может быть комбинированной. Подтвержден пуск крылатых ракет.
Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50