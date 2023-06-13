В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

13 июня, 01:54
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Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)

Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)

В ночь на 13 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Возможна угроза атаки ракетами и БпЛА.

03:06 Есть угроза удара по Кривому Рогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:03

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

03:00 Сообщается о звуках взрывов в Днепропетровской области.

02:46 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Видео дня

01:56 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА с Юга. Атака может быть комбинированной. Подтвержден пуск крылатых ракет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Воздушная тревога

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