В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога 13 июня, 01:54 Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)

В ночь на 13 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Возможна угроза атаки ракетами и БпЛА.

03:06 Есть угроза удара по Кривому Рогу.



Карта воздушных тревог по состоянию на 03:03



Фото: alerts.in.ua

03:00 Сообщается о звуках взрывов в Днепропетровской области.



02:46 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.



Видео дня

01:56 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА с Юга. Атака может быть комбинированной. Подтвержден пуск крылатых ракет.



Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50

Фото: alerts.in.ua