Новые удары РФ по энергообъектам. Часть Киева до сих пор без тепла, дома подключают к генераторам, на Киевщине сотни тысяч людей без света
Водяна пара з автономних систем опалення житлових будинків на тлі відключень світла та морозів у Києві (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 13 января и утром во вторник Россия осуществила ряд массированных атак по Киеву, Киевской области и ряду регионов Украины, запустив несколькими сериями шахеды, баллистические и крылатые ракеты. Под ударом были также Одесса, Днепропетровская, Житомирская области и пригород Харькова.
NV следил за последствиями ударов.
22:15 Мэр Виталий Кличко сообщил, что подавляющей части домов в столице вернули тепло, но почти 500 многоэтажек до сих пор без теплоснабжения, коммунальщики продолжают работать. Ситуация с электроснабжением в Киеве до сих пор очень сложная, энергетики пытаются вернуть свет.
22:10 В ДТЭК сообщили, что в Киеве до сих пор действуют экстренные отключения после российских атак на энергетику, которые привели к серьезным повреждениям. Также экстренные отключения продолжаются в Броварском и Бориспольском районах.
«Нам тяжело и мы очень устали. Но роботы не останавливаются ни на минуту. 629 бригад ДТЭК работают круглосуточно», — заявили в компании.
20:11 Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что водоснабжение и водоотвод в Ирпенской громаде функционируют и никаких графиков подачи воды не вводится.
20:08 Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов Ирпеньводоканала, работу оборудования удалось стабилизировать и водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщили в Ирпеньводоканале. Там также добавили, что сейчас не планируется введение графиков подачи воды.
19:14. В Киеве временно остановили движение электротранспорта, вместо него ездят автобусы
В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной массированными российскими обстрелами, временно приостановили движение электротранспорта. Для обеспечения перевозок по основным направлениям организовали дублирующие автобусные маршруты, сообщил начальник службы организации движения КП Киевпасстранс Тимур Костенко.
18:37 В Ирпене и Гостомеле воду будут включать по графику, Свириденко обещает оперативно восстановить нормальный режим
Ирпеньводоканал заявил, что утром воду будут включать с 6:00 до 9:00, вечером — с 18:00 до 21:30, пока не будет возобновлено электроснабжение.
В то же время премьер-министерка Юлия Свириденко заявила, что обсудила ситуацию с водоснабжением в Ирпене с главой Киевской ОВА Николаем Калашником и пообещала «максимально оперативно» восстановить нормальное водоснабжение без графиков.
«Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено», — заверила премьерка.
17:59 Ситуация с экстренными отключениями света на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого
Об этом заявил гендиректор YASNO Александр Коваленко.
16:48 В Минэнерго прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Киеве и заверили, что плановые графики вернутся сразу после завершения аварийных работ, но будут ужесточены.
15:04 Все торговые сети подтвердили, что системного закрытия супермаркетов нет
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев после онлайн-совещания с руководителями сетей АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, КРУГ, а также Ukrainian Food Retail Alliance, объединяющий главных представителей рынка.
14:31 Часть жилых домов в Киеве запитывают с помощью генераторов
Об этом сообщила премьер-министерка Юлия Свириденко. По ее словам, генераторы снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.
Премьерка также отметила, что правительство координирует усилия с ритейл-сетями и ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем.
13:26 Почти 500 домов без отопления. После нового обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии — Кличко
Мэр Киева сообщил о таких последствиях сегодняшнего обстрела:
- Дефицит электроэнергии еще больше, даже для обеспечения критической инфраструктуры.
- Ситуация «чрезвычайно сложная», хотя энергетики пытаются справиться с ней
- Без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады работают днем и ночью.
- Информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности!
12:22 Нанося удары по энергетике в морозы -15, Россия сознательно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа — Сибига
11:03 Спасатели показали последствия российских ударов по Киевской области
Пожары и разрушения произошли как в жилой застройке, так и на промышленных объектах.
Пожарные работали в Броварском, Фастовском, Вышгородском районах.
10:32 На Киевщине без света несколько сотен тысяч семей. Россия должна понимать, что холод не поможет выиграть войну — Зеленский о массированном ударе РФ
09:41 Россия применила 18 баллистических ракет и 7 крылатых, а также почти 300 дронов — данные Воздушных сил
Ночные удары баллистикой Россия наносила из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Для этого было использовано 18 ракет (баллистических ракет Искандер-М и зенитных управляемых ракет С-300, которые также летят по баллистической траектории). Их запускали из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ и с территории оккупированного Крыма.
Кроме того, позже Россия атаковала семью крылатыми ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей.
Всего удалось сбить 7 ракет (2 баллистических Искандера и 5 крылатых Искандеров), а также 247 дронов из 293, сообщили в Воздушных силах.
09:15 Ночью РФ также атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области, вспыхнули пожары
Под ночными ударами России оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.
Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, уточнили в Житомирской ОВА.
09:12 Интервалы и движение поездов в метро Киева возвращаются к нормальному графику
08:53 В Одессе в результате ночного удара повреждены энергетические объекты — ОВА
Также в результате российской атаки пострадали многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, частный транспорт.
08:47 Ночью Россия массировано атаковала Днепропетровскую область
В частности известно о повреждении объектов инфраструктуры на территории Зеленодольской общины Криворожского района, где возник пожар.
Также в ряде районов повреждены частные дома, двое пострадавших
08:46 Отбой тревоги в Киеве
08:42 Аварийные отключения в Киеве и части Киевской области введены из-за новых ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты, сильного мороза и последствий непогоды на Киевщине — Минэнерго
08:33 Киевский метрополитен озвучил интервалы движения поездов на фоне массированной атаки России
В час пик наибольшие интервалы будут на «зеленой» линии метро, между станциями Сырец и Выдубичи — до 7 мин 30 с.
08:28 Сегодня Россия снова атаковала ТЭС компании ДТЭК, существенно повреждено оборудование электростанции
Какая именно ТЭС была под атакой, в ДТЭК не уточняют.
Как напоминают в компании, это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК с октября 2025 года.
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате этих ударов 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
08:26 Суспільне опубликовало новые фото последствий российских ударов по центральной части Одессы
08:20 На Киевщине продолжают фиксировать российские дроны, по ракетам доразведка, сообщают мониторинговые паблики
08:15 В Бучанском районе Киевщины также экстренные отключения
07:55 В Киеве введены экстренные отключения света, причина — повреждение инфраструктуры в результате ночной атаки
07:55 В Киеве введены экстренные отключения
07:54 Крылатая ракета в районе Макарова на Киевщине
07:49 Воздушные силы сообщают о новых крылатых ракетах курсом на Киевщину и Канев
07:37 В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно атакует Украину ракетами и шахедами
07:33 Воздушные силы сообщают о пусках крылатых ракет курсом на Яготин, Пирятин, Гадяч, Борисполь
07:30 В Одессе в результате ночной атаки пятеро пострадавших, возникли пожары в новостройке, фитнес-центре, здании профессионального лицея.
07:12 Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua сообщали со ссылкой на сообщения в сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.
06:57 В пригороде Харькова, где погибли четыре человека и ранены шестеро, Россия ударила по терминалу Новой почты — Харьковская облпрокуратура
На обнародованных кадрах видно раненых работников Новой почты и разрушенный терминал.
06:45. Число погибших в результате российского удара по пригороду Харькова возросло до четырех — начальник ОВА Олег Синегубов.
Еще шесть человек получили ранений разной степени тяжести, добавил он.
05:49. Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики Николаевской и Херсонской областей.
05:47. В воздушном пространстве около тридцати вражеских БАЛА. Основная масса в Черниговской и Сумской областях — Воздушные силы.
Из Брянской и Курской областей РФ вошли новые группы беспилотников.
Несколько БПЛА на севере Киевской области, несколько недалеко от Броваров и Борисполя.
04:38. Десятки ударных БПЛА из Сумской и Черниговской областей двигаются в юго-западном направлении, предположительно в Киевскую область — Воздушные силы.
04:20. В Киеве объявлена воздушная тревога.
03:57. Воздушные силы опубликовали обновление по движению шахедов:
- новые группы БПЛА вошли в Черниговскую область;
- группа враждебных БПЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской;
- несколько беспилотников в Харьковской и Сумской областях.
03:33. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- новые группы БПЛА заходят в Сумскую и Черниговскую области;
- БПЛА в районе Коротыча Харьковской области.
03:03. Угроза применения баллистического вооружения с востока — Воздушные силы.
02:57. В Одессе были слышны взрывы — Суспільне.
02:45. Массированная атака БПЛА в Одессу — Воздушные силы.
02:40. В Шевченковском районе Харькова шахед попал в детский санаторий — городской голова Игорь Терехов.
На месте удара вспыхнул пожар
02:12. Воздушные силы о движении ударных БПЛА:
- БПЛА в Житомирской области, курс на н.п. Хорошев;
- БПЛА на севере Черниговской области, курс на Чернигов;
- БПЛА на юге Днепропетровской области, курс на восток;
- БПЛА на Харьков с востока.
- большая группа БПЛА из северо-западного района Херсонской области, курс на Николаевскую область.
02:08. Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
02:07. В результате российского удара по пригороду Харькова погибли два человека — начальник ОВА Олег Синегубов.
01:57. Войска РФ атаковали Запорожский район — начальник ОВА Иван Федоров.
Последствия удара устанавливаются. Предварительно, без пострадавших.
01:12. В Киеве были слышны звуки взрывов.
КГВА сообщает, что россияне атаковали столицу баллистикой.
01:06. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
01:02. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на Харьков по нескольким направлениям;
- БПЛА в Запорожье с юго-восточного направления.
01:01. В результате российского удара по пригороду Харькова пострадал 42-летний мужчина — Синегубов.
Пострадавший госпитализирован.
00:52. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
00:34. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на севере Житомирской области, курс на Ровенскую область;
- БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад;
- БПЛА на западе Харьковской области, курс на Полтавскую область;
- БПЛА в центре, на севере, на востоке и на западе Харьковской области, основной курс на запад;
- БПЛА на Сумы с севера.
00:33. Армия РФ нанесла удары за пределами Харькова — Синегубов.
«По предварительной информации, вспыхнул пожар», — отметил он.
00:15. В Харькове прозвучала серия взрывов — начальник ОВА Олег Синегубов.
00:11. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с севера
00:02. ВС о движении шахедов:
- БПЛА в центре Харьковской области, курс на запад;
- БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад.
23:55. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Харькова, с востока;
- БПЛА на севере Херсонской области, курс на юг Днепропетровской области;
- БПЛА на Запорожье с юга;
- БПЛА на Одессу с Черного моря;
- БПЛА на севере Киевской области, курс на Житомирскую область.
23:54. В Одессе раздаются взрывы — ГВА.
23:48. В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов — Суспільне.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас российские ударные беспилотники фиксируют:
- вблизи Харькова. Отмечается, что шахеды осуществляют хаотичное перемещение;
- в Одесской области из Николаевской области.
В ночь на 12 января в Киеве в результате попадания российского БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. По другому адресу в том же районе обломки беспилотника упали возле жилого дома, взрывной волной выбило окна.
Один из очевидцев ночной атаки сообщил, что в доме также «повылетали все двери», были повреждены балконы.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 января Россия атаковала Украину 156 ударными дронами, зафиксировано попадание 16 БПЛА.