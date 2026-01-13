Новые удары РФ по энергообъектам. Часть Киева до сих пор без тепла, дома подключают к генераторам, на Киевщине сотни тысяч людей без света

Водяна пара з автономних систем опалення житлових будинків на тлі відключень світла та морозів у Києві (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 13 января и утром во вторник Россия осуществила ряд массированных атак по Киеву, Киевской области и ряду регионов Украины, запустив несколькими сериями шахеды , баллистические и крылатые ракеты. Под ударом были также Одесса, Днепропетровская, Житомирская области и пригород Харькова.

NV следил за последствиями ударов.

22:15 Мэр Виталий Кличко сообщил, что подавляющей части домов в столице вернули тепло, но почти 500 многоэтажек до сих пор без теплоснабжения, коммунальщики продолжают работать. Ситуация с электроснабжением в Киеве до сих пор очень сложная, энергетики пытаются вернуть свет.

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22:10 В ДТЭК сообщили, что в Киеве до сих пор действуют экстренные отключения после российских атак на энергетику, которые привели к серьезным повреждениям. Также экстренные отключения продолжаются в Броварском и Бориспольском районах.

«Нам тяжело и мы очень устали. Но роботы не останавливаются ни на минуту. 629 бригад ДТЭК работают круглосуточно», — заявили в компании.

20:11 Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что водоснабжение и водоотвод в Ирпенской громаде функционируют и никаких графиков подачи воды не вводится.

20:08 Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов Ирпеньводоканала, работу оборудования удалось стабилизировать и водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщили в Ирпеньводоканале. Там также добавили, что сейчас не планируется введение графиков подачи воды.

19:14. В Киеве временно остановили движение электротранспорта, вместо него ездят автобусы

В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной массированными российскими обстрелами, временно приостановили движение электротранспорта. Для обеспечения перевозок по основным направлениям организовали дублирующие автобусные маршруты, сообщил начальник службы организации движения КП Киевпасстранс Тимур Костенко.

18:37 В Ирпене и Гостомеле воду будут включать по графику, Свириденко обещает оперативно восстановить нормальный режим

Ирпеньводоканал заявил, что утром воду будут включать с 6:00 до 9:00, вечером — с 18:00 до 21:30, пока не будет возобновлено электроснабжение.

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В то же время премьер-министерка Юлия Свириденко заявила, что обсудила ситуацию с водоснабжением в Ирпене с главой Киевской ОВА Николаем Калашником и пообещала «максимально оперативно» восстановить нормальное водоснабжение без графиков.

«Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено», — заверила премьерка.

17:59 Ситуация с экстренными отключениями света на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого

Об этом заявил гендиректор YASNO Александр Коваленко.

16:48 В Минэнерго прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Киеве и заверили, что плановые графики вернутся сразу после завершения аварийных работ, но будут ужесточены.

15:04 Все торговые сети подтвердили, что системного закрытия супермаркетов нет

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев после онлайн-совещания с руководителями сетей АТБ-Маркет, Fozzy Group, NOVUS, Ашан, METRO UA, VARUS, КРУГ, а также Ukrainian Food Retail Alliance, объединяющий главных представителей рынка.

14:31 Часть жилых домов в Киеве запитывают с помощью генераторов

Об этом сообщила премьер-министерка Юлия Свириденко. По ее словам, генераторы снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.

Премьерка также отметила, что правительство координирует усилия с ритейл-сетями и ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем.

13:26 Почти 500 домов без отопления. После нового обстрела в Киеве еще больший дефицит электроэнергии — Кличко

Мэр Киева сообщил о таких последствиях сегодняшнего обстрела:

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Дефицит электроэнергии еще больше, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Ситуация « чрезвычайно сложная», хотя энергетики пытаются справиться с ней

Без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады работают днем и ночью.

Информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности!

12:22 Нанося удары по энергетике в морозы -15, Россия сознательно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа — Сибига

11:03 Спасатели показали последствия российских ударов по Киевской области

Пожары и разрушения произошли как в жилой застройке, так и на промышленных объектах.

Пожарные работали в Броварском, Фастовском, Вышгородском районах.

10:32 На Киевщине без света несколько сотен тысяч семей. Россия должна понимать, что холод не поможет выиграть войну — Зеленский о массированном ударе РФ

09:41 Россия применила 18 баллистических ракет и 7 крылатых, а также почти 300 дронов — данные Воздушных сил

Ночные удары баллистикой Россия наносила из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Для этого было использовано 18 ракет (баллистических ракет Искандер-М и зенитных управляемых ракет С-300, которые также летят по баллистической траектории). Их запускали из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ и с территории оккупированного Крыма.

Кроме того, позже Россия атаковала семью крылатыми ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей.

Всего удалось сбить 7 ракет (2 баллистических Искандера и 5 крылатых Искандеров), а также 247 дронов из 293, сообщили в Воздушных силах.

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09:15 Ночью РФ также атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области, вспыхнули пожары

Под ночными ударами России оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.

Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, уточнили в Житомирской ОВА.

09:12 Интервалы и движение поездов в метро Киева возвращаются к нормальному графику

08:53 В Одессе в результате ночного удара повреждены энергетические объекты — ОВА

Также в результате российской атаки пострадали многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, частный транспорт.

08:47 Ночью Россия массировано атаковала Днепропетровскую область

В частности известно о повреждении объектов инфраструктуры на территории Зеленодольской общины Криворожского района, где возник пожар.

Также в ряде районов повреждены частные дома, двое пострадавших

08:46 Отбой тревоги в Киеве

08:42 Аварийные отключения в Киеве и части Киевской области введены из-за новых ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты, сильного мороза и последствий непогоды на Киевщине — Минэнерго

08:33 Киевский метрополитен озвучил интервалы движения поездов на фоне массированной атаки России

В час пик наибольшие интервалы будут на «зеленой» линии метро, между станциями Сырец и Выдубичи — до 7 мин 30 с.

08:28 Сегодня Россия снова атаковала ТЭС компании ДТЭК, существенно повреждено оборудование электростанции

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Какая именно ТЭС была под атакой, в ДТЭК не уточняют.

Как напоминают в компании, это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате этих ударов 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

08:26 Суспільне опубликовало новые фото последствий российских ударов по центральной части Одессы

08:20 На Киевщине продолжают фиксировать российские дроны, по ракетам доразведка, сообщают мониторинговые паблики

08:15 В Бучанском районе Киевщины также экстренные отключения

07:55 В Киеве введены экстренные отключения света, причина — повреждение инфраструктуры в результате ночной атаки

07:55 В Киеве введены экстренные отключения

07:54 Крылатая ракета в районе Макарова на Киевщине

07:49 Воздушные силы сообщают о новых крылатых ракетах курсом на Киевщину и Канев

07:37 В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно атакует Украину ракетами и шахедами

07:33 Воздушные силы сообщают о пусках крылатых ракет курсом на Яготин, Пирятин, Гадяч, Борисполь

07:30 В Одессе в результате ночной атаки пятеро пострадавших, возникли пожары в новостройке, фитнес-центре, здании профессионального лицея.

07:12 Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua сообщали со ссылкой на сообщения в сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.

06:57 В пригороде Харькова, где погибли четыре человека и ранены шестеро, Россия ударила по терминалу Новой почты — Харьковская облпрокуратура

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На обнародованных кадрах видно раненых работников Новой почты и разрушенный терминал.

06:45. Число погибших в результате российского удара по пригороду Харькова возросло до четырех — начальник ОВА Олег Синегубов.

Еще шесть человек получили ранений разной степени тяжести, добавил он.

05:49. Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики Николаевской и Херсонской областей.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:49 13 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:47. В воздушном пространстве около тридцати вражеских БАЛА. Основная масса в Черниговской и Сумской областях — Воздушные силы.

Из Брянской и Курской областей РФ вошли новые группы беспилотников.

Несколько БПЛА на севере Киевской области, несколько недалеко от Броваров и Борисполя.

04:38. Десятки ударных БПЛА из Сумской и Черниговской областей двигаются в юго-западном направлении, предположительно в Киевскую область — Воздушные силы.

04:20. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

03:57. Воздушные силы опубликовали обновление по движению шахедов:

новые группы БПЛА вошли в Черниговскую область;

группа враждебных БПЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской;

несколько беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

03:33. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

новые группы БПЛА заходят в Сумскую и Черниговскую области;

БПЛА в районе Коротыча Харьковской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:33 13 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:03. Угроза применения баллистического вооружения с востока — Воздушные силы.

Фото: alerts.in.ua

02:57. В Одессе были слышны взрывы — Суспільне.

02:45. Массированная атака БПЛА в Одессу — Воздушные силы.

02:40. В Шевченковском районе Харькова шахед попал в детский санаторий — городской голова Игорь Терехов.

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На месте удара вспыхнул пожар

02:12. Воздушные силы о движении ударных БПЛА:

БПЛА в Житомирской области, курс на н.п. Хорошев;

БПЛА на севере Черниговской области, курс на Чернигов;

БПЛА на юге Днепропетровской области, курс на восток;

БПЛА на Харьков с востока.

большая группа БПЛА из северо-западного района Херсонской области, курс на Николаевскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:12 13 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:08. Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

02:07. В результате российского удара по пригороду Харькова погибли два человека — начальник ОВА Олег Синегубов.

01:57. Войска РФ атаковали Запорожский район — начальник ОВА Иван Федоров.

Последствия удара устанавливаются. Предварительно, без пострадавших.

01:12. В Киеве были слышны звуки взрывов.

КГВА сообщает, что россияне атаковали столицу баллистикой.

01:06. В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

01:02. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Харьков по нескольким направлениям;

БПЛА в Запорожье с юго-восточного направления.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:02 13 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:01. В результате российского удара по пригороду Харькова пострадал 42-летний мужчина — Синегубов.

Пострадавший госпитализирован.

00:52. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

00:34. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на севере Житомирской области, курс на Ровенскую область;

БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад;

БПЛА на западе Харьковской области, курс на Полтавскую область;

БПЛА в центре, на севере, на востоке и на западе Харьковской области, основной курс на запад;

БПЛА на Сумы с севера.

00:33. Армия РФ нанесла удары за пределами Харькова — Синегубов.

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«По предварительной информации, вспыхнул пожар», — отметил он.

00:15. В Харькове прозвучала серия взрывов — начальник ОВА Олег Синегубов.

00:11. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с севера

Фото: alerts.in.ua

00:02. ВС о движении шахедов:

БПЛА в центре Харьковской области, курс на запад;

БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:02 13 января 2026 / Фото: alerts.in.ua

23:55. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Харькова, с востока;

БПЛА на севере Херсонской области, курс на юг Днепропетровской области;

БПЛА на Запорожье с юга;

БПЛА на Одессу с Черного моря;

БПЛА на севере Киевской области, курс на Житомирскую область.

23:54. В Одессе раздаются взрывы — ГВА.

23:48. В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов — Суспільне.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас российские ударные беспилотники фиксируют:

вблизи Харькова. Отмечается, что шахеды осуществляют хаотичное перемещение;

в Одесской области из Николаевской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:27 12 января 2026 / Фото: alerts.in.ua

В ночь на 12 января в Киеве в результате попадания российского БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. По другому адресу в том же районе обломки беспилотника упали возле жилого дома, взрывной волной выбило окна.

Один из очевидцев ночной атаки сообщил, что в доме также «повылетали все двери», были повреждены балконы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 января Россия атаковала Украину 156 ударными дронами, зафиксировано попадание 16 БПЛА.