РФ атакует Украину беспилотниками: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Взрыв сбитого российского шахедаа в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в четверг, 12 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
23:58. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА в Житомирской области, курс на Лугины;
- реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на Монастырище;
- реактивный БПЛА в Кировоградской области курсом на Помочную;
- реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс на Вольногорск;
- Реактивный БПЛА в Винницкой области, курс на Дашев.
23:48. В Виннице был слышен звук взрыва — Суспільне.
23:39. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- реактивный БПЛА курсом на Клевань/Ровно;
- реактивный БПЛА курсом на Тростянец/Тульчин;
- реактивный БПЛА курсом на Киевскую область (Вышгородский район);
- реактивный БПЛА курсом на Новомиргород;
- Реактивный БПЛА курсом на Ровно с севера.
23:25. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА в Житомирской области курсом на Олевск;
- реактивный БПЛА из Черкасской области, курсом на Винницкую область (Оратов/Ильинцы);
- реактивный БПЛА курсом на Днепр;
- реактивный БПЛА проходит мимо Липовца, курсом на Винницу.
Как сообщают Воздушные силы, движение российских БПЛА в настоящее время фиксируют:
- в Кировоградской области курсом на Новомиргород;
- в Киевской области через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад;
- в Днепропетровской области курсом на Черкасское/Самарь/Днепр;
- в Николаевской области курсом на Еланец;
- в Черкасской области курсом на Калинополь;
- в Одесской области курсом на Любашёвку;
- в Житомирской области курсом на Коростень.
12 ноября российский дрон попал в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева. Пожар охватил этажи с третьего по шестой. В результате удара погибла 44-летняя женщина.
Днем российские войска снова атаковали столицу. Обломки БПЛА упали на дорогу в Шевченковском районе, недалеко от станции метро «Дорогожичи».