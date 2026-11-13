РФ атакует Украину беспилотниками: в ряде областей объявлена воздушная тревога

13 ноября, 00:00
Google Читайте NV в Google
Взрыв сбитого российского шахедаа в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Взрыв сбитого российского шахедаа в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в четверг, 12 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

23:58. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • реактивный БПЛА в Житомирской области, курс на Лугины;
  • реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на Монастырище;
  • реактивный БПЛА в Кировоградской области курсом на Помочную;
  • реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс на Вольногорск;
  • Реактивный БПЛА в Винницкой области, курс на Дашев.

Реклама

23:48. В Виннице был слышен звук взрыва — Суспільне.

23:39. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

  • реактивный БПЛА курсом на Клевань/Ровно;
  • реактивный БПЛА курсом на Тростянец/Тульчин;
  • реактивный БПЛА курсом на Киевскую область (Вышгородский район);
  • реактивный БПЛА курсом на Новомиргород;
  • Реактивный БПЛА курсом на Ровно с севера.

23:25. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • реактивный БПЛА в Житомирской области курсом на Олевск;
  • реактивный БПЛА из Черкасской области, курсом на Винницкую область (Оратов/Ильинцы);
  • реактивный БПЛА курсом на Днепр;
  • реактивный БПЛА проходит мимо Липовца, курсом на Винницу.

Как сообщают Воздушные силы, движение российских БПЛА в настоящее время фиксируют:

  • в Кировоградской области курсом на Новомиргород;
  • в Киевской области через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад;
  • в Днепропетровской области курсом на Черкасское/Самарь/Днепр;
  • в Николаевской области курсом на Еланец;
  • в Черкасской области курсом на Калинополь;
  • в Одесской области курсом на Любашёвку;
  • в Житомирской области курсом на Коростень.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 12 ноября 2026 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 12 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

12 ноября российский дрон попал в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева. Пожар охватил этажи с третьего по шестой. В результате удара погибла 44-летняя женщина.

Днем российские войска снова атаковали столицу. Обломки БПЛА упали на дорогу в Шевченковском районе, недалеко от станции метро «Дорогожичи».

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога атака шахедов

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies