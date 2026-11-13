РФ атакует Украину беспилотниками: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Взрыв сбитого российского шахедаа в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в четверг, 12 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

23:58. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в Житомирской области, курс на Лугины;

реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на Монастырище;

реактивный БПЛА в Кировоградской области курсом на Помочную;

реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс на Вольногорск;

Реактивный БПЛА в Винницкой области, курс на Дашев.

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23:48. В Виннице был слышен звук взрыва — Суспільне.

23:39. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

реактивный БПЛА курсом на Клевань/Ровно;

реактивный БПЛА курсом на Тростянец/Тульчин;

реактивный БПЛА курсом на Киевскую область (Вышгородский район);

реактивный БПЛА курсом на Новомиргород;

Реактивный БПЛА курсом на Ровно с севера.

23:25. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в Житомирской области курсом на Олевск;

реактивный БПЛА из Черкасской области, курсом на Винницкую область (Оратов/Ильинцы);

реактивный БПЛА курсом на Днепр;

реактивный БПЛА проходит мимо Липовца, курсом на Винницу.

Как сообщают Воздушные силы, движение российских БПЛА в настоящее время фиксируют:

в Кировоградской области курсом на Новомиргород;

в Киевской области через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад;

в Днепропетровской области курсом на Черкасское/Самарь/Днепр;

в Николаевской области курсом на Еланец;

в Черкасской области курсом на Калинополь;

в Одесской области курсом на Любашёвку;

в Житомирской области курсом на Коростень.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 12 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

12 ноября российский дрон попал в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева. Пожар охватил этажи с третьего по шестой. В результате удара погибла 44-летняя женщина.

Днем российские войска снова атаковали столицу. Обломки БПЛА упали на дорогу в Шевченковском районе, недалеко от станции метро «Дорогожичи».