Ночная атака России: в Киевской области повреждены частные домовладения — фото 11 июля, 07:12 Полиция фиксирует последствия российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Во вторник, 11 июля, в Киевской области в результате удара России повреждены частные домовладения.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, обломки шахедов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

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На месте работают экстренные службы и полиция.

«Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/andrii_nebytov

Фото: t.me/andrii_nebytov

Фото: t.me/andrii_nebytov

В ночь на вторник, 11 июля, враг запустил барражирующие боеприпасы Shahed в направлении Киева. Все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.