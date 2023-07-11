Ночная атака России: в Киевской области повреждены частные домовладения — фото

11 июля, 07:12
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Полиция фиксирует последствия российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Полиция фиксирует последствия российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Во вторник, 11 июля, в Киевской области в результате удара России повреждены частные домовладения.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, обломки шахедов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

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На месте работают экстренные службы и полиция.

«Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей», — говорится в сообщении.

t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov

В ночь на вторник, 11 июля, враг запустил барражирующие боеприпасы Shahed в направлении Киева. Все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Дроны Война России против Украины

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