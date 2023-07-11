Ночная атака России: в Киевской области повреждены частные домовладения — фото
Полиция фиксирует последствия российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Во вторник, 11 июля, в Киевской области в результате удара России повреждены частные домовладения.
Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram.
По его словам, обломки шахедов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.
На месте работают экстренные службы и полиция.
«Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей», — говорится в сообщении.
В ночь на вторник, 11 июля, враг запустил барражирующие боеприпасы Shahed в направлении Киева. Все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.