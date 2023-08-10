Россия массированно атаковала БПЛА Ровенскую область, разрушена нефтебаза — видео
Виталий Коваль на фоне пожара после удара РФ (Фото:https://t.me/vitalykoval8)
В ночь на четверг, 10 августа, Россия массированно атаковала Ровенскую область беспилотниками, разрушена нефтебаза в Дубенском районе.
Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram.
Жертв нет.
На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
По словам Коваля, химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.
В ночь на четверг, 10 августа, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила новую атаку с использованием дронов-камикадзе. В Киевской области работала ПВО.