Россия массированно атаковала БПЛА Ровенскую область, разрушена нефтебаза — видео

10 августа, 07:33
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Виталий Коваль на фоне пожара после удара РФ (Фото:https://t.me/vitalykoval8)

Виталий Коваль на фоне пожара после удара РФ (Фото:https://t.me/vitalykoval8)

В ночь на четверг, 10 августа, Россия массированно атаковала Ровенскую область беспилотниками, разрушена нефтебаза в Дубенском районе.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram.

Жертв нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

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По словам Коваля, химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

В ночь на четверг, 10 августа, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила новую атаку с использованием дронов-камикадзе. В Киевской области работала ПВО.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ровенская область Нафтебаза Война России против Украины

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