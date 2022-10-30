В Харьковской области ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов — командование

30 октября, 19:55
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Иллюстративное фото (Фото:Воздушные Силы ВС Украины/Telegram)

Иллюстративное фото (Фото:Воздушные Силы ВС Украины/Telegram)

Днем в воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили в Харьковской области ударный вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования ВСУ в Telegram.

Как отмечается, вертолет сбили примерно в 16:00 бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования Восток. Тип уничтоженного ударного вертолета устанавливается.

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С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 71 200 своих солдат — из них 950 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. В последний раз столь высокий показатель убитых россиян фиксировался еще в начале полномасштабного вторжения.

https://www.youtube.com/embed/lkKggR3JWXw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Российские военные Война России против Украины российские потери

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