В Харьковской области ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов — командование 30 октября, 19:55 Иллюстративное фото (Фото:Воздушные Силы ВС Украины/Telegram)

Днем в воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили в Харьковской области ударный вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования ВСУ в Telegram.

Как отмечается, вертолет сбили примерно в 16:00 бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования Восток. Тип уничтоженного ударного вертолета устанавливается.

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С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 71 200 своих солдат — из них 950 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. В последний раз столь высокий показатель убитых россиян фиксировался еще в начале полномасштабного вторжения.