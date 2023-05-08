Разрушены дачные дома и базы отдыха. В ОК Юг рассказали детали удара РФ по Одесской области 8 мая, 08:09 Пожар после удара РФ (Фото:www.facebook.com/OperationalCommandSouth)

В понедельник, 8 мая в результате удара РФ по Одесской области и разрушены дачные дома и базы отдыха, сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"То, что они атаковали стратегическими бомбардировщиками с направления Севастополя - это еще одна сакральность и привязка, которую они любят к значимым датам, событиям и тд", - сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, россияне атаковали складские помещения и били по рекреационной зоне, «напомнив жителям нашего региона о том, что линия побережья – это линия опасности и обороны, а не линия курорта».

Гуменюк заявила, что на участках, куда попали ракеты, вспыхнули мощные пожары.

"Разрушенные дачные дома, разрушенные базы отдыха - это говорит о том, что враг пытается бить туда, где люди пытаются восстановить жизнь", - сказала она.

В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Возник пожар.

Воздушные силы сообщили, что над Украиной этой ночью уничтожили 35 из 35 шахедов.