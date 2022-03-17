ВОЗ подтвердила 43 атаки на медучреждения в Украине

17 марта, 00:57
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После авиаудара по роддому в Мариуполе погибла беременная женщина (Фото:Evgeniy Maloletka/AP)

После авиаудара по роддому в Мариуполе погибла беременная женщина (Фото:Evgeniy Maloletka/AP)

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения подтвердила 43 атаки на медицинские учреждения в стране.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет Bloomberg.

«Здравоохранение становится мишенью… Это самое основное из прав человека, и людям в нем прямо отказывают», — заявил Райан.

Агентство отмечает, что в среду в результате ракетных обстрелов были выбиты окна и повреждены стены детской больницы Охматдет в Киеве.

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В Мариуполе врачи из областной больницы сообщили, что их вместе с пациентами взяли в заложники.

9 марта российские войска нанесли в Мариуполе удар по медкомплексу, где находится роддом. Погибла беременная женщина.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Мариуполь ВОЗ

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