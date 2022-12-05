Вынуждены экономить. Войска РФ испытывают нехватку снарядов из-за беспрецедентного уровня расхода — генерал Сырский

5 декабря, 14:07
Поделиться:
РФ сталкивается с нехваткой боеприпасов, сообщил генерал Сырский (Фото:Воздушное командование Восток)

РФ сталкивается с нехваткой боеприпасов, сообщил генерал Сырский (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупационные войска испытывают нехватку боеприпасов из-за беспрецедентного уровня их расхода.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, уровень расхода боеприпасов со стороны армии РФ беспрецедентен.

Видео дня

«Я уже вижу, что дефицит сейчас уже наступает. Еще где-то месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6−10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов», — сказал Сырский.

Он отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы РФ еще перед тем, как они попадут на позиции. Также ВСУ обстреливают логистические пути оккупантов.

«Поэтому они вынуждены экономить», — добавил он.

Ранее в украинской разведке сообщили, что РФ уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

https://www.youtube.com/watch?v=QP_i-xWdgwc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Боеприпасы Снаряды Александр Сырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X