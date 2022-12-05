Вынуждены экономить. Войска РФ испытывают нехватку снарядов из-за беспрецедентного уровня расхода — генерал Сырский 5 декабря, 14:07 РФ сталкивается с нехваткой боеприпасов, сообщил генерал Сырский (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупационные войска испытывают нехватку боеприпасов из-за беспрецедентного уровня их расхода.



Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, уровень расхода боеприпасов со стороны армии РФ беспрецедентен.

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«Я уже вижу, что дефицит сейчас уже наступает. Еще где-то месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6−10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов», — сказал Сырский.

Он отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы РФ еще перед тем, как они попадут на позиции. Также ВСУ обстреливают логистические пути оккупантов.

«Поэтому они вынуждены экономить», — добавил он.

Ранее в украинской разведке сообщили, что РФ уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.