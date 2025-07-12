Войска страны-агрессора России захватили поселок Белогоровка в Луганской области и село Зирка в Донецкой области , сообщает проект DeepState в субботу, 12 июля.

Армия оккупантов также продвинулась возле Радьковки (Купянское направление), Новоторецкого (Покровское направление), Коптево (Покровское направление) и в Комаре (Новопавловское направление).

Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 63 наступательных действия РФ.

8 июля аналитики DeepState сообщали, что бойцы 31-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области.

В отчете Института изучения войны сообщалось, что российские оккупанты, вероятно, меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу Покровского направления вместо Константиновского — после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

11 июля проект DeepState писал, что россияне захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне получили задание зайти на территорию Днепропетровщины и создать там буферную зону глубиной 10 км.