Welcome to hell. ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов под Тростянцом — фото

18 марта, 17:53
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Разбитая техника страны-агрессора (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Разбитая техника страны-агрессора (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Сумской области украинская армия уничтожила колону техники оккупантов, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.

«У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Welcome to hell», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275380148108404

По данным Генштаба, на 23-й день агрессии против Украины Россия потеряла приблизительно 14200 человек личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сумская область Войска РФ Валерий Залужный

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