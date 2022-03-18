Welcome to hell. ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов под Тростянцом — фото 18 марта, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Разбитая техника страны-агрессора (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Сумской области украинская армия уничтожила колону техники оккупантов, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.

«У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Welcome to hell», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на 23-й день агрессии против Украины Россия потеряла приблизительно 14200 человек личного состава.

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