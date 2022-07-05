ПВО сбила три. Войска РФ запустили четыре ракеты с акватории Черного моря — командование Воздушных сил

5 июля, 23:47
Оккупанты выпустили ракеты по территории Украины ракеты приблизительно в 20:00. (иллюстративное фото) (Фото:Повітряне командування Схід)

Оккупанты выпустили ракеты по территории Украины ракеты приблизительно в 20:00. (иллюстративное фото) (Фото:Повітряне командування Схід)

Войска РФ запустили по Украине четыре ракеты с акватории Черного мора, из которых украинские силы сбили три. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Уточняется, что оккупанты выпустили ракеты по территории Украины приблизительно в 20:00.

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«Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря. Подразделениями противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' были сбиты три ракеты врага», — сказано в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/409334957901125

Приблизительно в 20:30 стало известно, что войска РФ нанесли ракетный удар по территории Хмельницкой области. По данным Хмельницкой ОВА, в области зафиксировано три прилета.

https://www.youtube.com/embed/RuhxjpieJfw?t=1
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Черное море Ракеты Войска РФ

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