ПВО сбила три. Войска РФ запустили четыре ракеты с акватории Черного моря — командование Воздушных сил 5 июля, 23:47 Оккупанты выпустили ракеты по территории Украины ракеты приблизительно в 20:00. (иллюстративное фото) (Фото:Повітряне командування Схід)

Войска РФ запустили по Украине четыре ракеты с акватории Черного мора, из которых украинские силы сбили три. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Уточняется, что оккупанты выпустили ракеты по территории Украины приблизительно в 20:00.

«Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря. Подразделениями противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' были сбиты три ракеты врага», — сказано в сообщении.

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Приблизительно в 20:30 стало известно, что войска РФ нанесли ракетный удар по территории Хмельницкой области. По данным Хмельницкой ОВА, в области зафиксировано три прилета.

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